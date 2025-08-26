트럼프, 李대통령에 “당신은 전사이자 위대한 지도자… 미국이 완전히 지원“

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이재명 대통령을 향해 “당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것”이라고 말했다. 그는 “이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람”이라는 표현을 연거푸 했다고 한다.
강유정 대통령실 대변인은 한미 정상회담 직후 워싱턴에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 통해 “트럼프 대통령은 이 대통령을 향해 당신은 전사다, 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 거란 말로 여러 사람 앞에서 여러 차례 친밀감을 강조했다”고 말했다. 또 트럼프 대통령이 이 대통령에게 “‘당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다’라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달했다”며 비공개 회담 내용을 전했다.
강 대변인은 또 “트럼프 대통령이 김정은(북한 국무위원장)을 만나라고 한 대통령은 처음”이라며 “(이 대통령을 향해) 스마트한 사람이라고 여러 번 말했다”고 밝혔다. 이어 “트럼프 대통령은 ‘대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다’며 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다”고 설명했다.
‘골프광’인 트럼프 대통령이 이 대통령과 친밀감을 높이려 골프를 소재로 한 대화를 나눈 것도 확인됐다. 강 대변인은 “(트럼프 대통령이) 한국의 여성 프로골퍼들이 왜 그리 실력이 좋으냐“며 비결을 물었고, 이에 이 대통령은 ”손재주가 많은 민족적 특성과 연관이 있는 듯하다“고 답했다고 전했다.
트럼프 대통령은 “한국의 여성 프로 골퍼들은 해가 뜰 때부터 해가 진 밤까지 종일 연습한다고 들었다”며 “열심히 연습하기 때문에 세계적 수준의 선수가 되는 것 같다”고 말했다고 한다.
