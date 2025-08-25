방미 강훈식 “정상회담 난관? 총력전이 옳은 표현…한명이라도 더 설득”

한미 정상회담을 하루 앞둔 24일(현지 시간) 미국 워싱턴을 방문한 강훈식 대통령실 비서실장이 “한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득하겠다”고 말했다. “한미 정상회담 협상이 난관에 봉착했다는 의미인가”라는 질문에 강 실장은 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이해해 주는 게 더 옳은 표현”이라고 했다. 김용범 정책실장, 위성락 안보실장도 이날 미국에 도착했는데, 대통령실 ‘3실장(비서실장·정책실장·안보실장)’이 동시에 방미하는 건 이례적이다.
강 실장은 이날 미국 워싱턴 인근 덜레스 국제공항에서 특파원들과 만난 자리에서 수지 와일스 백악관 비서실장과 만날 예정인지, 무엇이 쟁점인지 등에 관한 질문에 “끝나고 말씀드리겠다”며 즉답을 피했다. 정상회담 관련 일정이나 의제 등을 조율하고 왔느냐는 질문에도 “조율 없이 왔겠나”라면서도 구체적으로 언급하지 않았다.
강 실장은 “이번 한미 정상회담은 매우 중요하다. 그리고 민(民)과 관(官)이 한마음 한뜻으로 한미 정상회담 성공을 위해서 노력하고 있다”고 강조했다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 재계 총수들이 사절단으로 미국을 찾은 것을 두고 한 말로 풀이된다.
이재명 대통령은 이들과 별개로 한일 정상회담을 마친 후 김 정책실장, 위 안보실장 등 수행단과 함께 이날 오후 워싱턴 인근의 앤드루스 공군기지에 도착했다.
앞서 조현 외교부 장관은 당초 예정됐던 일본 방문을 건너뛴 채 지난 22일 급거 미국으로 와서 마코 루비오 미 국무장관과 만났다. 이 때문에 일각에선 정상회담에 ‘돌발상황’이 발생한 것 아니냐는 관측이 나왔다.
또 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 통상교섭본부장도 각각 지난주 미국으로 건너와 하워드 러트닉 상무장관과 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표 등을 만나 협상을 벌여왔다.
