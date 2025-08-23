“韓서 다시 만나자” 김혜경 여사, 日총리 부인과 ‘매듭 체험’

이재명 대통령과 함께 일본을 방문 중인 김혜경 여사가 23일 이시바 시게루 일본 총리의 부인 이시바 요시코 여사와 만나 친교의 시간을 가졌다.
대통령실 안귀령 부대변인에 따르면 김 여사는 이날 도쿄에 있는 총리 관저에서 요시코 여사와 만나 “따뜻한 환대에 깊이 감사하다”며 “공항에서부터 도심까지 총리 내외의 세심한 배려 덕분에 편안히 올 수 있었다”고 말했다. 이에 요시코 여사는 “크게 환영한다”며 “김 여사와 시간을 보내게 된 것을 매우 의미 있게 생각한다”고 화답했다.
김 여사와 요시코 여사는 한일 양국의 전통 매듭 만들기 체험을 함께했다.
요시코 여사는 ‘사람과 사람의 인연을 굳게 맺는다’는 일본 전통 매듭의 의미를 설명했다. 그러자 김 여사는 “한국 전통 매듭은 좋은 기운을 불러들이고 성공과 안녕을 기원하는 뜻을 담고 있다”고 말했다.
이어 “한일 양국의 전통 매듭이 서로 다른 모양을 하고 있으면서도 오랜 시간 끈을 마주하는 끈기와 절제, 마음을 담아내는 정성의 시간이 필요하다는 점이 많이 닮아 있는 것 같다”고 했다.
또 김 여사는 소니 픽처스가 제작한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공들이 매듭으로 만든 노리개를 착용하고 등장한 것을 소개하며 한일 양국 간 문화 협력의 무한한 가능성을 언급하기도 했다.
김 여사와 요시코 여사는 전통 매듭 만들기 체험 후 직접 만든 노리개를 교환했다.
김 여사는 “노리개의 국화매듭이 건강과 장수, 절개, 인연의 지속을 기원하는 의미를 지니고 있다”고 설명했다. 이어 “이러한 상징은 오늘의 만남과 닮았다”며 “한일 양국의 우정이 국화매듭처럼 오래도록 이어지길 바란다”고 말했다.
이에 요시코 여사는 “오늘 풀리지 않는 끈끈한 인연을 맺은 것 같다”며 김 여사에게 받은 매듭을 소중히 간직하겠다고 화답했다.
전통 매듭 만들기 체험 및 환담은 예정된 시간을 넘겨 70분간 진행됐고, 두 여사는 한국에서 다시 만나기로 약속했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0