“한국 대통령 엄청나” “김 여사 수수해보여” 日누리꾼도 관심

이재명 대통령의 취임 후 첫 일본 방문을 일본 언론과 국민들도 주목했다. 특히 역대 한국 대통령 중 미국보다 먼저 일본을 찾은 첫 대통령이라는 점은 화제가 됐다.
이 대통령이 일본 현지 일정을 시작한 23일 FNN프라임 온라인 뉴스는 “1965년 한일 국교 정상화 이래 미국보다 일본을 먼저 방문한 첫 대통령”이라고 강조했다. 이어 “정상 회담에서는 양국의 신뢰 관계, 다양한 분야의 협력 관계를 확인하고 북한 대응에서의 연계도 확인할 전망”이라고 전했다.
일본 매체 아베마타임스 역시 “이 대통령이 오전 11시경 하네다 공항에 도착했다”며 “한국 대통령이 미국보다 일본을 먼저 방문하는 것은 국교 정상화 이래 처음”이라고 전했다.
요미우리신문은 “이 대통령이 8월에 일본을 방문한 것도 매우 이례적”이라고 소개했다. 8월은 15일 광복절이 껴있어 한국에서 대체로 반일 감정이 높은 시기로 여겨지기 때문이다. 요미우리는 “1987년 한국의 민주화 이후 8월에 일본을 방문한 대통령은 없었다. 이 대통령이 처음”이라고 전했다.
일본 누리꾼들은 더 큰 관심을 보였다.
이 대통령 방일 뉴스에 일본 누리꾼들은 “한국 대통령이 당당하게 첫 방문국으로 일본을 선택하다니, 엄청난 것이라고 생각한다. 솔직한 회담을 바란다”, “이 대통령을 일본 정부는 정중하게 맞이하길 바란다” 등의 의견을 남겼다.
양국 관계의 회복을 바란다는 누리꾼들도 있었다. 이들은 “올해는 국교 60주년으로 사람으로 비유하면 한일 관계는 환갑”이라고 평가했다.
이 대통령의 부인 김혜경 여사에 대한 관심도 높았다. 마이니치신문은 “윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에 비해 눈에 띄지 않고, 그늘에서 이 대통령을 지지하는 타입”이라고 전했다. 이 신문은 김 여사와 이 대통령의 대학 시절 러브스토리까지 다루면서 “이 대통령 취임 전부터 겉으로 드러내지 않고 조용한 역할을 해왔다”고 전했다.
일본 누리꾼들은 “이전 영부인이 굉장히 화려한 사람이었기 때문에 김 여사는 매우 수수해보인다”며 관심을 나타냈다.
