대통령실, 체코 원전 수주 독소조항 논란에 “진상 파악 지시”

대통령실은 전임 윤석열 정부에서 한국수력원자력(한수원)이 체코에 원자력 발전소를 수출하며 미국 원전 기업 웨스팅하우스와 독소조항이 포함된 합의를 체결했다는 논란에 대해 즉각 진상 조사를 지시했다고 19일 밝혔다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 “오늘 오전 회의에서 심도 깊은 논의가 이뤄졌다”며 “산업부가 체코 원전 수출에 대해 국민의 의구심을 해소할 수 있도록 진상을 파악해 보고하라는 비서실장의 지시가 있었다”고 밝혔다.
강 대변인은 “한수원과 한국전력은 공공기관”이라며 “웨스팅하우스와의 계약과정에서 법과 규정이 근거가 있는 것인지, 원칙과 절차가 준수됐는지 조사하라는 비서실장 지시가 있었다”고 설명했다.
관련업계에 따르면 한수원 등은 올해 1월 26조 원 규모의 체코 두코바니 원자력발전소 사업을 수주하는 과정에서 웨스팅하우스의 반발을 무마하기 위해 독소조항이 포함된 합의를 맺은 것으로 알려져 논란이 일고 있다.
합의문에는 한국 기업이 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 한다는 조건이 포함된 것으로 전해졌다. 또한 한수원이 원전을 수출할 때 원전 1기당 6억 5000만 달러(약 9000억 원) 규모의 물품·용역 구매 계약을 웨스팅하우스에 제공하고, 1기당 1억 7500만 달러(약 2400억 원)의 기술 사용료를 지급해야 한다는 조항도 담긴 것으로 알려졌다.
