김정은 “한미합동연습, 명백한 전쟁도발 의지…최근엔 핵요소 포함”

김정은 북한 국무위원장은 한미 연합군사훈련인 ‘을지자유의방패’(UFS) 연습이 시작된 것을 두고 “가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현”이라고 밝혔다.
북한 노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 18일 구축함 ‘최현’호를 방문해 함의 무장체계 통합운영 시험과정과 구축함 해병들의 훈련 등을 점검하며 이같이 말했다고 19일 보도했다.
김 위원장은 “우리 국가가 직면한 안전 환경은 날로 심각해지고 있다”며 “조성된 정세는 우리로 하여금 현존 군사이론과 실천에서의 획기적이고도 급속한 변화와 핵무장화의 급진적인 확대를 요하고 있다”고 말했다.
이어 “미국과 한국의 합동군사연습은 조선민주주의인민공화국(북한)에 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장 표명”이라며 “미한의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위행위들은 가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전환경을 파괴하는 근원”이라고 지적했다.
그러면서 “오래 전부터 관행화되여온 미한의 군사연습이 언제 한번 도발적 성격과 위험성을 내포하지 않은 적이 없지만 최근에는 핵 요소가 포함되는 군사적 결탁을 기도하고 있다는 특징으로부터 하여 그 엄중성은 더욱 증대되고 있다”며 “이러한 변천하는 정세는 우리로 하여금 주동적이며 압도적인 변화로써 대응할 것을 요구하고 있다”고 했다.
김 위원장은 “국가 방위력의 가속적인 장성을 위한 중대 조치들은 분명코 계속 취해질 것”이라며 “나라의 주권안전을 수호하려는 우리의 확고한 의지와 능력은 실천 행동으로써 표현될 것”이라고 강조했다.
김 위원장은 이날 함의 각 무장계통들의 부분별 시험과정과 통합운영체계 구성실태에 대해 보고받았다. 그는 “국가방위의 중요 공간에서 임무를 담당하고있는 우리 해군의 작전능력을 초급진적으로 장성시키는 것은 공화국 무력의 발전적 견지에서 보나 우리 국가의 지정학적 특수성에 기초한 군사학적 견지에서 보나 순간도 드틸 수 없는 최중대 국사”라고 했다.
김 위원장은 “해군의 첨단화, 핵무장화의 중요과업들이 단계적으로, 계획대로 진행되고 있는 데 대하여 만족을 표시”했다고 신문은 전했다.
그는 “우리는 멈춤 없는 투쟁과 분투로써 우리 국권의 핵심을 지켜선 공화국 해군의 지위와 활동에서 중대하고도 사변적인 변화를 연속적으로 가져올 것이며 우리 해군은 가까운 앞날에 국가 핵 무력 구성과 핵 사용 영역에서 일익을 굳건히 담당하는 믿음직한 역량이 될 것”이라며 “이는 우리의 해군 전력이 국가방위 전략수행과 전쟁 억제력 행사에 더욱 적합화된다는 것을 의미한다”고 언급했다.
앞서 북한은 지난 4월 5000톤(t)급 신형 다목적구축함 ‘최현호’를 공개한 바 있다. 당시 김 위원장은 연설을 통해 “이 구축함 출현으로 우리 해군 무력을 현대화하는 돌파구가 열렸다”고 밝혔다. 김 위원장이 이 구축함에 핵탄두 장착 미사일 탑재도 가능하다고 시사한 만큼 한미에 새로운 핵 위협이 될 수 있다는 평가가 나온다.
