특검, 김건희-김예성-건진 오늘 동시 소환… 대질조사 가능성

샤넬백-그라프 목걸이 행방 추적
순방중 명품 쇼핑 의혹도 수사
서희건설 목걸이 등 뇌물죄 검토
尹 알면서 인사개입 여부가 쟁점
김건희 특검(특별검사 민중기)이 김건희 여사를 18일 특검 사무실로 불러서 조사한다. 특검은 이날 ‘김건희 집사’로 불리는 김예성 씨(수감 중)와 ‘건진법사’ 전성배 씨도 불러 조사할 예정이다. 각종 의혹의 정점으로 지목된 김 여사를 비롯해 관련된 사건의 ‘키맨’들이 같은 날 특검 사무실에 모두 모이게 되는 것이다.
● 김건희-건진법사-집사까지 동시에 불러
17일 김건희 특검에 따르면 김 여사 측은 특검의 출석 요구에 응해 18일 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트로 나와 조사받겠다고 밝혔다. 앞서 김 여사는 14일 1차 조사 당시 윤석열 전 대통령과 함께 공천에 개입했다는 의혹에 대해선 대부분 진술거부권을 행사했다. 이에 추가 조사를 하기로 한 것이다.
특검은 같은 날 오전 10시 김 씨와 전 씨도 불러 조사하기로 했다. 특검이 김 여사 2차 조사에선 다른 혐의에 대해서도 물어볼 가능성이 있어 김 씨나 전 씨와의 대질 조사가 진행될 수 있다는 관측이 나온다. 도이치모터스 주가조작 의혹 핵심 관계자인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 이미 김 여사의 대질신문을 먼저 특검에 요청하기도 했다.
김 씨와 관련해 특검은 카카오모빌리티와 HS효성 등 기업들이 김 씨 관련 렌터카 플랫폼 업체인 IMS모빌리티에 ‘보험성 투자’를 했다는 의혹을 수사 중이다. 건진법사 전 씨에 대해선 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬백 등 8000만 원이 넘는 금품을 받아 김 여사에게 전달하면서 통일교 현안을 청탁한 혐의를 파헤치고 있다.
●속도 내는 ‘김건희 명품’ 수사, 명품 쇼핑도 조사
특검은 통일교가 김 여사에게 전달했다는 샤넬백과 그라프 목걸이 등의 행방을 쫓는 데 수사력을 모으고 있다. 앞서 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용했던 반클리프아펠 목걸이는 서희건설 이봉관 회장이 자수서와 함께 진품 실물을 특검에 제출했다. 하지만 특검은 이 회장이 귀걸이까지 장신구 3종 세트를 선물했고, 김 여사로부터 목걸이와 브로치는 돌려받았지만 귀걸이는 아직 받지 못했다고 자수서에 밝힌 것을 토대로 나머지 장신구의 행방도 쫓고 있다.
특검은 이 회장이 자수서를 제출한 점 등에 비춰볼 때 김 여사가 구속된 이후 측근들의 태도가 바뀔 수 있다고 보고 새로운 진술을 끌어내는 데 주력하고 있다. 앞서 특검은 윤 전 본부장으로부터 “전 씨를 통해 김 여사에게 샤넬백 등 청탁성 금품을 전달했다”는 취지의 진술을 확보했지만, 전 씨는 “김 여사에게 전달하지 않고 잃어버렸다”고 주장하고 있다. 특검은 전 씨를 불러 김 여사에게 전달했는지 등을 재차 추궁할 예정이다.
또한 특검은 김 여사가 2023년 나토 순방 당시 리투아니아 현지에서 경호를 받으며 ‘명품 쇼핑’을 했다는 의혹과 관련해 외교부 관계자들을 상대로 사실관계를 파악하는 등 위법성 여부를 살펴보고 있는 것으로 전해졌다. 그간 드러나지 않은 또 다른 금품을 김 여사가 수수했는지 등도 조사할 방침이다.
● ‘서희 3종 장신구’ 세트, 뇌물죄 적용 검토
특검은 이 회장이 김 여사에게 전달했다는 목걸이와 브로치, 귀걸이 등 장신구 3종 세트에 대해 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 대신 형법상 뇌물죄 혐의를 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 알선수재죄와 뇌물죄를 가르는 기준은 윤 전 대통령의 공모 여부다. 알선수재는 일반인이 공무원의 직무에 속한 사항을 알선하고 금품을 수수하는 것만으로도 성립되지만, 뇌물죄는 공무원이 뇌물을 수수해야 성립된다.
만약 김 여사가 목걸이를 대가로 인사에 개입하는 등 단독 범행을 했다면 알선수재 혐의가 적용되지만, 윤 전 대통령도 목걸이의 존재를 알고 인사에 개입했다면 뇌물죄가 적용될 수 있다. 알선수재의 법정형은 5년 이하의 징역인 반면, 뇌물죄는 수수 금액에 따라 10년 이상의 징역에 처해질 수 있는 범죄다. 뇌물죄가 인정되면 알선수재 혐의와 달리 공여자인 서희건설 이 회장도 처벌할 수 있다. 특검은 김 여사 조사를 통해 윤 전 대통령과의 공모 여부 등을 확인할 방침이다.
댓글 0