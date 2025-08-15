“저도 사람하고 악수한다”…정청래-송언석, 나란히 앉아 눈도 안마주쳤다

정청래 더불어민주당 대표와 송언석 국민의힘 비상대책위원장이 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 참석하고 있다. 2025.08.15. 뉴시스

노태악(왼쪽) 중앙선거관리위원회 위원장과 정청래 더불어민주당 대표가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 대화하고 있다. 오른쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표. 2025.08.15. 뉴시스 송 비대위원장은 "그 사람이 '사람하고 악수한다'는 이상한 얘기를 했던데, 저도 똑같다"고 했다. 정 대표가 최근 "악수도 사람하고 악수하는 것"이라며 국민의힘과의 대화 불가 입장을 강조한 데 대해 언급한 것이다.

정청래 더불어민주당 대표가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에 참석하고 있다. 오른쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장. 2025.08.15. 뉴시스 송 비대위원장은 출범식이 끝난 뒤 취재진과 만난 자리에서도 “(정 대표가) 바로 옆자리 앉았는데 악수도 못 했고 대화도 못 했다”고 말했다.



송 비대위원장은 출범식이 끝난 뒤 취재진과 만난 자리에서도 “(정 대표가) 바로 옆자리 앉았는데 악수도 못 했고 대화도 못 했다”고 말했다.그러면서 송 비대위원장은 “저도 사람하고 대화한다”며 “더이상 얘기할 게 필요 없을 것 같다”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제80주년 광복절 경축식에서 악수를 하고 있다. 2025.08.15. 뉴시스 송 비대위원장은 광복절 경축식에서 이재명 대통령의 국민임명식 참석 제안을 거절했다고도 밝혔다. 송 비대위원장은 광복절 경축식에서 이재명 대통령의 국민임명식 참석 제안을 거절했다고도 밝혔다.

송 비대위원장은 이날 오후 원외당원협의회 운영위원장 협의회 출범식 및 당대표 후보자 초청 정책협약식에서 “오늘 (광복절 경축식에서) 정 대표가 내 옆에 앉았는데, 쳐다보지도 않더라”면서 이렇게 말했다.송 비대위원장은 “광복절 행사를 갔는데 대통령이 인사를 하면서 쭉 지나가더라”며 이 대통령과의 대화 내용을 소개했다.송 비대위원장은 “대통령이 ‘오늘 저녁 행사에도 좀 오시죠’라고 얘기를 했다”며 “제가 ‘우리는 가지 않겠습니다’라고 그냥 조용히 얘기했다”고 전했다.송 비대위원장은 불참 이유와 관련해 “독립 유공자들, 순국선열의 후손들을 뒤에 병풍처럼 세워놓고 국민임명식이라고 그런다”며 “그런 자리를 만들어 놓고 오라고 하는 게 말이 되겠느냐”고 했다.

앞서 국민의힘 지도부는 형기가 1년 넘게 남아있는 상황에서 이뤄진 조국 전 조국혁신당 대표 사면에 대한 항의 취지로 국민임명식에 불참하기로 했다. 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표도 행사에 참석하지 않을 방침이다.