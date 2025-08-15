“저도 사람하고 악수한다”…정청래-송언석, 나란히 앉아 눈도 안마주쳤다

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 15일 제80주년 광복절 경축식에서 옆자리에 앉은 더불어민주당 정청래 대표에 대해 “정상적인 사고방식을 가진 대한민국 사람이라면, 누가 정 대표하고 마음 편하게 악수할 사람이 있겠는가”고 말했다.
송 비대위원장은 이날 오후 원외당원협의회 운영위원장 협의회 출범식 및 당대표 후보자 초청 정책협약식에서 “오늘 (광복절 경축식에서) 정 대표가 내 옆에 앉았는데, 쳐다보지도 않더라”면서 이렇게 말했다.
송 비대위원장은 “그 사람이 ‘사람하고 악수한다’는 이상한 얘기를 했던데, 저도 똑같다”고 했다. 정 대표가 최근 “악수도 사람하고 악수하는 것”이라며 국민의힘과의 대화 불가 입장을 강조한 데 대해 언급한 것이다.
송 비대위원장은 출범식이 끝난 뒤 취재진과 만난 자리에서도 “(정 대표가) 바로 옆자리 앉았는데 악수도 못 했고 대화도 못 했다”고 말했다.
그러면서 송 비대위원장은 “저도 사람하고 대화한다”며 “더이상 얘기할 게 필요 없을 것 같다”고 했다.
송 비대위원장은 광복절 경축식에서 이재명 대통령의 국민임명식 참석 제안을 거절했다고도 밝혔다.
송 비대위원장은 “광복절 행사를 갔는데 대통령이 인사를 하면서 쭉 지나가더라”며 이 대통령과의 대화 내용을 소개했다.
송 비대위원장은 “대통령이 ‘오늘 저녁 행사에도 좀 오시죠’라고 얘기를 했다”며 “제가 ‘우리는 가지 않겠습니다’라고 그냥 조용히 얘기했다”고 전했다.
송 비대위원장은 불참 이유와 관련해 “독립 유공자들, 순국선열의 후손들을 뒤에 병풍처럼 세워놓고 국민임명식이라고 그런다”며 “그런 자리를 만들어 놓고 오라고 하는 게 말이 되겠느냐”고 했다.
앞서 국민의힘 지도부는 형기가 1년 넘게 남아있는 상황에서 이뤄진 조국 전 조국혁신당 대표 사면에 대한 항의 취지로 국민임명식에 불참하기로 했다. 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표도 행사에 참석하지 않을 방침이다.
