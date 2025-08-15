버티기 들어간 김건희…김예성 등 ‘키맨’ 수사망 조여가는 특검

김건희 여사가 구속 후 14일 이뤄진 첫 특검 조사에서 진술거부권을 행사하며 ‘버티기’에 들어간 가운데, 김건희 특검(특별검사 민중기)은 김 여사를 둘러싼 의혹의 ‘키맨’들을 구속하는 등 수사망을 조이고 있다. 각종 의혹에 그물망처럼 얽히고설킨 이들로부터 확보한 진술과 물증을 토대로 김 여사의 혐의를 입증하겠다는 것이다.
● 김건희 집사 영장심사, 통일교 전 간부 기소
‘김건희 집사’로 불리는 김예성 씨는 15일 오후 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다. 김 씨는 4월 베트남으로 출국해 특검 수사에 응하지 않았다가, 여권이 무효가 되자 12일 귀국했고 공항에서 곧바로 체포됐다. 특검은 13일 구속영장을 청구했다. 김 씨가 구속되면 184억 원대 부정 투자 의혹인 이른바 ‘집사 게이트’ 수사가 본격화할 전망이다.
특검은 카카오모빌리티와 HS효성 등 기업이 김 씨가 세운 렌터카 플랫폼 IMS모빌리티에 ‘보험성 투자’를 해 회사의 경영상 위험을 해소하려 했다고 본다. 특히 김 씨가 김 여사와 친분을 내세워 이권 사업 등에 개입해 부당한 이득을 취득했는지를 살펴볼 예정이다. 또 김 씨가 김 여사의 회사 코바나콘텐츠의 감사로 있으면서 ‘불법 후원’ 계약 실무에 관여했다는 의혹도 조사 대상이다.
특검은 이르면 17일 윤모 전 통일교 세계본부장도 기소할 방침이다. 윤 전 본부장은 김 여사에게 통일교 현안을 청탁할 목적으로 2022년 4~6월 2000만 원 상당의 샤넬백 2개, 2022년 6~8월 6000만 원대의 영국 그라프 다이아몬드 목걸이와 천수삼 농축차 등을 건진법사 전성배 씨에게 전달한 ‘키맨’이다.
윤 전 본부장은 또 2022년 대선과 2023년 국민의힘 전당대회, 지난해 총선 등을 앞두고 특정 후보 지지를 위해 통일교 교인 약 3만 명을 국민의힘 당원 가입에 동원하려 한 혐의도 받는다. 특검은 김 여사 구속영장에 윤 전 본부장이 국민의힘 권성동 의원 등 친윤(친윤석열)계 인사에게 ‘통일교 인사 등용’을 조건으로 대선 지원을 제안한 내용을 적시했다.
윤 전 본부장이 기소돼 재판에 넘겨지면 김 여사에게 불리한 증거나 법정 증언이 쏟아질 가능성이 크다는 관측이 나온다. 법조계 관계자는 “수사 단계에선 노출되지 않았지만 법정에선 예상 밖의 증거가 공개될 수 있다”고 말했다.
● 김여사 계좌관리 이종호 가족 주식거래 조사
도이치모터스 주가조작 의혹 당시 김 여사 계좌를 관리한 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 김건희 특검과 채 상병 특검(특별검사 이명현) 양쪽으로부터 수사받고 있다. 김건희 특검은 14일 이 전 대표 조사에서 김 여사와의 관계, 만남 횟수 등을 캐물었다고 한다. 이 과정에서 이 전 대표 아내 민모 씨가 윤석열 전 대통령 시계 2개를 중고로 구매한 경위도 물은 것으로 전해졌다. 이 전 대표는 특검 조사에서 “김건희와 대질 신문하고 싶다”고 밝힌 것으로 알려졌다.
채 상병 특검은 이 전 대표의 지인을 잇달아 부르며 주식 거래 내역 등을 살피며 압박 중이다. 특검은 이 전 대표의 아내 명의 계좌를 관리한 신모 씨를 최근 불러 조사하는 과정에서 이 전 대표의 아내가 2023년 7월 웰바이오텍 주식 거래로 2000만 원의 이익을 거둔 사실을 확인했다. 웰바이오텍은 이일준 삼부토건 회장(수감 중)이 최대 주주이며, 삼부토건 주가 급등의 계기가 된 2023년 5월 우크라이나 포럼에 참여한 바 있다. 특검은 이날 이 전 대표의 오랜 지인 차모 씨를 참고인으로 불러 조사하며 압박 강도를 높여가고 있다.
