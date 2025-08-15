北 관광업, 한반도 평화 모멘텀 될까…“정치·안보적 안정 확보가 최우선”

최 연구위원은 “관광지구 개발사업에 대한 투자 협력 제안은 북한에 경제적 기회를 제공하는 동시에 일정한 제약을 부과하는 협상 수단이 될 수 있다”며 “협력안이 실행되면 북한은 외화 수입과 인프라 현대화라는 실질적 혜택을 얻게 되지만, 협력이 중단되거나 조건이 충족되지 않으면 기대했던 관광 수익과 개발 효과를 상실하게 된다”라고 부연했다.
그는 향후 북미 접촉에서 관광 허용 및 투자 협력 사업이 논의된다면, 북한이 미국의 요구를 일부 수용하고 그 대가로 미국이 관광 사업을 허용하거나 투자 지원을 묵인하는 ‘스몰딜’ 형태의 합의가 나올 가능성이 있다고 내다봤다.
다만 이는 북한 관광이 성공적으로 활성화됐을 때를 전제로 한다. 최 연구위원은 결국 관광 분야에서 실질적인 교류와 협력이 이뤄지기 위해서는 정치·안보적 안정이 선행돼야 한다고 지적했다. 외국 관광객이 북한을 방문할 때 한반도 정세를 잠재적 위험 요인으로 인식할 우려가 있기 때문이다.
하지만 북한이 북중·북러 협력에 더 비중을 두는 만큼 관광사업 추진에 있어 한국 정부와의 관광 재개가 우선순위에서 밀릴 가능성도 있다고 최 연구위원은 예상했다.
이런 맥락에서 최 연구위원은 한국 정부가 제3국 연계 관광, 인도적·문화적 성격이 강한 특별방문 프로그램 등 대북제재를 위반하지 않는 범위 내에서 실현 가능성이 높은 구체적인 방안을 미리 마련할 필요가 있다고 봤다.
최 연구위원은 “한국 정부는 일관성 있는 메시지를 유지하는 동시에, 관광 분야 재개가 단순한 경제적 성과를 넘어 문화 및 인적 교류를 확대하고 상호 신뢰를 구축하는 핵심 기반이 될 수 있다는 점을 강조하여 사업의 중요성과 명분을 설득력 있게 제시할 필요가 있다”라고 제언했다.
그러면서 “관광 교류는 단발성 이벤트가 아니라 남북 모두가 중장기적으로 신뢰를 쌓아가는 과정의 일부로서 추진해야 한다”며 “북한이 점진적으로 관광 분야를 포함한 다양한 교류에 나설 수 있도록 참여 동기와 안전장치를 동시에 마련해야 한다”라고 덧붙였다.
최 연구위원은 우선 남북관계가 개선될 경우 즉시 추진할 수 있는 관광 교류 사업들을 포함한 로드맵을 마련해야 한다고 제언했다. 예를 들어 김정은 북한 노동당 총비서가 갈마해안관광지구에서 각종 국제 행사를 개최하겠다고 밝힌 것을 염두에 두고, 북한이 활용할 수 있는 테마별 프로그램을 사전에 구상하고, 추진 과정에서 발생할 수 있는 문제에 대한 해결 방안들도 함께 준비할 필요가 있다는 것이다.
두 번째로는 외국인 관광객의 기피 요인을 줄이기 위한 정치·군사적 긴장 완화 및 남북 간 신뢰 구축, 관광 전반에 대한 정치적·제도적 신뢰 구축, 대북 관광이 제재 위반 논란에 휘말리지 않기 위한 국제사회와 사전 협의 및 승인 절차 마련 등이 필요하다고 짚었다.
최 연구위원은 “금강산 관광이 중단된 사례에서 경험했듯이 관광객 안전 보장 문제를 구체적으로 협의하고 제도화해야 한다”며 “장기적으로는 한국을 포함한 해외 투자자에 대한 법적 보호 체계를 강화해 나가야 한다”라고 설명했다.
