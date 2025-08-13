김건희, 머그샷 찍고 1733원짜리 식빵-딸기잼으로 아침

남부구치소 독방 수감
지난 12일 저녁 늦게 구속영장이 발부돼 서울남부구치소에 수감된 윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 구치소에서의 첫 아침 메뉴로 식빵과 딸기잼, 우유를 받은 것으로 확인됐다.
■ 서울남부구치소, 1733원에 단가 맞춘 아침식사 제공
13일 서울남부구치소가 공개한 ‘8월 주간 식단표’에 따르면 재소자에게 매주 수요일 아침으로 식빵, 딸기잼, 우유, 그릴후랑크소시지, 채소샐러드가 제공된다. 구치소 식단은 한 끼당 1733원의 단가를 맞춰 운영되는 것으로 전해졌다.
전날 저녁, 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반) 의혹, 명태균 공천개입 의혹(정치자금법 위반), 통일교 청탁 등 건진법사 이권 개입 의혹(특가법상 알선수재) 등 혐의를 받는 김 여사는 정식 수용 절차를 거쳐 구치소에 입소했다. 이로써 헌정사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 기록이 세워졌다.
■ 수용번호 받고 ‘머그샷’ 촬영
김 여사는 입소 직후 인적사항 확인과 함께 수용번호를 부여받았다. 이후 키와 몸무게를 측정하는 신체검사를 거쳐 카키색 미결수용자복(수의)으로 갈아입고, 수용번호가 부착된 상태로 수용기록부 사진(머그샷)을 촬영했다. 모든 과정은 일반 구속 피의자와 동일하게 진행됐다.
김 여사는 관물대, 접이식 밥상, TV, 변기 등이 갖춰진 독방에 수용된 것으로 알려졌다.
■ 구치소 TV, 방송사 생방송·자체 프로그램 방영
독방에 비치된 TV에서는 KBS1, MBC, SBS, EBS1 등 4개 채널을 시청할 수 있다. 오전 9시부터 낮 12시까지는 생방송 프로그램이 송출되며, 낮 12시부터 1시까지는 교정당국이 제작한 ‘교화 라디오-함께 만드는 희망이야기’가 방송된다.
오후 1시부터 4시까지는 다시 생방송 프로그램이 이어지고, 오후 4시부터 7시까지는 녹화된 드라마가 방영된다. 오후 9시가 되면 구치소 내 모든 TV 방송이 종료된다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
