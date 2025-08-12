李대통령-트럼프 25일 첫 정상회담…24~26일 방미

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담이 이달 25일 미국 워싱턴DC 백악관에서 개최된다. 이 대통령 취임 82일 만에 이뤄지는 한미 정상회담이다.
대통령실 강유정 대변인은 12일 서울 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “이 대통령은 트럼프 대통령의 초청으로 25일 한미 정상회담 개최를 위해 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정”이라고 밝혔다.
이 대통령은 현지 시간 24일 오후 미국에 도착하며 25일 오전에 정상회담을 가진다.
강 대변인은 “두 정상은 변화하는 국제안보 및 경제 환경에 대응해 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키는 방안을 논의할 예정”이라며 “굳건한 한미연합방위태세를 강화하는 가운데 한반도 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안도 논의할 계획”이라고 설명했다.
이어 “두 정상은 이번에 타결된 관세 협상을 바탕으로 반도체·배터리·조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제 협력과 첨단기술·핵심광물 등 경제 안보 파트너십 강화를 위한 방안도 협의할 것으로 기대된다”고 부연했다.
그러면서 “트럼프 대통령과의 정상회담 및 업무 오찬 외에 여타 일정에 대해선 확정되는 대로 알려드리겠다”며 “출발 전에 방문 일정 및 의제에 대해 종합적으로 설명할 기회가 있을 것”이라고 했다.
강 대변인에 따르면 이번 이 대통령의 방미에는 김혜경 여사도 동행할 예정이다.
이번 방미는 ‘공식 실무 방문’으로 진행된다. 강 대변인은 국빈 방문인지 묻는 말에 “양 정상 간 상호 실질적으로 심도 있는 협의를 하는 데 초점을 둔 방문”이라며 “공식 방문과 달리 공식 환영식이 생략된다고 보면 된다”고 했다.
그는 이번 방미 기간 이 대통령이 한국 기업이 진출한 미국 조선소 등 산업 현장을 시찰할 수 있는지에 대해선 “충분히 가능할 수 있지 않을지 예측으로만 말씀드리겠다”고 했다. 관련 업계에 따르면 이 대통령은 한국 정부가 조선업 협력을 위해 미국에 제안한 조선업 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 핵심 시설인 미국 필리조선소를 방문하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령은 지난달 30일 한미 무역 협상이 타결됐다는 소식을 전하며 이 대통령과 2주 내 양자 정상회담을 가지겠다고 밝힌 바 있다. 이와 관련해 강 대변인은 ‘일정이 늦어진 배경이 무엇이냐’는 질문을 받고 “트럼프 대통령의 말도 정확하게 2주 이내 시한이라고 보긴 어려웠다”며 “실무적 조율 과정에서 정해진 날짜라고 보면 된다”고 설명했다.
그는 이 대통령이 이번 방미 전 일본을 찾는 일정을 검토하고 있는지 묻는 말엔 “아직 구체적인 일정이 정해지지 않았다”고 답했다.
한미 정상회담이 열리면 지난달 타결된 한미 관세 협상의 세부 내용 협의를 비롯해 ‘한미동맹 현대화’와 관련한 트럼프 대통령의 ‘안보 청구서’ 압박이 본격화할 것이라는 전망이 나온다. 국방비 증액과 주한미군의 전략적 유연성 등이 의제로 오를 수 있다.
8일 제이비어 브런슨 주한미군사령관(대장)은 주한미군 감축 가능성은 물론이고 한국과의 사전 합의 없이도 미중 충돌에 주한미군을 투입할 가능성을 내비쳤다.
워싱턴포스트(WP)가 보도한 ‘한미 합의 초기 초안’에 따르면 트럼프 2기 행정부는 지난달 무역 협상 과정에서 한국의 국방비 지출을 지난해 국내총생산(GDP) 대비 2.6%에서 3.8%까지 확대하는 방안을 요구하려 했다.
