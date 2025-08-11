국힘 최고위원 후보 8명중 4명도 ‘전한길 토론회’ 오늘 출연

국민의힘 최고위원 후보들이 11일 전한길, 고성국 씨 등 강성 보수 성향 유튜버들이 공동 주최하는 합동 토론회에 출연한다. 당 대표 후보들에 이어 최고위원 후보들까지 ‘윤 어게인’ 세력에 밀착하며 11일 앞으로 다가온 8·22 전당대회가 ‘친길(친전한길) 대 반길’ 구도로 고착화되고 있다는 지적이 나온다.
전 씨는 10일 동아일보에 “11일 오전 보수 우파 유튜버들이 진행하는 합동 토론회에 국민의힘 최고위원 주자로 나선 김민수 김재원 김태우 손범규 최수진 후보가 출연한다”고 밝혔다. 예비경선을 통과한 최고위원 후보 8명 중 5명을 한자리에 모아 토론회를 벌인다는 것이다. 다만 거론된 후보 중 유일한 현역 의원인 최 후보는 동아일보에 “미리 잡아 둔 지방 일정이 있어 토론회에 참석하지 않는다”고 밝혔다.
당권 주자 중 ‘반탄파’로 분류되는 김문수 장동혁 후보는 같은 토론회에 출연했다가 ‘극우화 논란’이 불거진 바 있다. 김 후보는 7일 이 토론회에 나와 “윤석열 전 대통령이 다시 입당 신청을 하면 받아주실 것이냐”는 전 씨 질문에 “당연히 받을 것”이라고 답했다. 김 후보는 “비상계엄으로 누가 죽거나 다친 것이 없다”고 했다가 ‘불법 계엄 옹호’ 논란에도 휩싸였다. 장 후보도 지난달 31일 같은 토론회 자리에서 “당 대표가 되면 적절한 시점에 (윤 전 대통령) 면회를 가겠다”, “제가 당 대표가 되면 저를 극우로 몰았던 분들은 알아서 나가면 된다” 등의 발언을 했다.
당 관계자는 “후보들이 선거를 앞두고 조바심이 나니 표 결집력이 센 강성 성향 당원의 표심을 얻기 위해 앞다퉈 극우화 행보를 보이는 것”이라며 “이 같은 양상이 반복될수록 다수의 중도보수 성향 지지자는 더욱 떨어져 나가고, 지지율 하락 폭도 더 커질 것”이라고 우려했다.
댓글 0