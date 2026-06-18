90세 할머니, 폐지 주워 2억4350만원 장학금

폐지 판 돈-정부지원 모은 박순덕씨
폐지와 깡통, 헌 옷 등을 주워 모은 돈으로 고향 후배들을 돕고 있는 90세 할머니가 올해도 학생 29명에게 장학금 1250만 원을 쾌척했다.
고향 학생들 돕기 위해 6년째 찾아
“공부도 때가 있으니 지금 열심히”
올해 29명에 1250만원 장학금 건네
17일 전북 정읍시에 따르면 울산에 거주하는 박순덕 씨(90)는 15일 칠보면 칠보행복이음센터를 찾아 학생 29명에게 장학금 1250만 원을 전달했다. 박 씨는 학생 한 명 한 명에게 장학금을 건네며 “공부도 때가 있으니 지금 열심히 공부하라”는 덕담을 전했다.
칠보면 수청리가 고향인 박 씨는 학교에 들어가야 할 나이에 아버지를 여의어 배움의 기회를 놓친 것으로 알려졌다. 6남매 중 셋째였던 그는 아버지 대신 생계를 꾸린 어머니와 오빠를 도우며 어린 동생들을 보살펴야 했다.
19세에 고향을 떠난 박 씨는 경제적 사정으로 학업을 중단해야 했던 아픔을 누구보다 잘 알았다고 한다. 남편이 세상을 떠난 뒤에는 폐지와 깡통, 헌 옷 등을 주워 모으며 장학기금을 마련하기 시작했다. 어려운 형편 때문에 공부를 포기하는 고향 후배들에게 배움의 기회를 주고 싶어서였던 것으로 전해졌다.
폐지 등을 팔아 모은 돈과 정부 지원금을 차곡차곡 모은 박 씨는 2021년 6월 칠보면에 3350만 원을 기부했다. 이듬해에는 1억500만 원을 내놓았고, 이후에도 매년 수백만 원에서 수천만 원의 장학금을 전달해 올해까지 6년 동안 총 2억4350만 원을 기부했다.
이렇게 모인 성금은 칠보면에 주소를 둔 초중고교 학생 197명에게 장학금으로 전달돼 학업을 이어가는 데 쓰였다. 또 칠보면의 어려운 이웃을 돕는 데도 사용됐다.
올해도 몸이 불편한 가운데 거리로 나가 폐지와 깡통, 헌 옷 등을 모아 장학금을 마련한 박 씨에게 주변에서는 “이제 그만 쉬시라”는 만류가 이어졌지만, 후배들을 돕겠다는 그의 의지를 꺾지 못했다고 한다.
박 씨는 “고향 학생들을 직접 만나 장학증서를 전달할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “공부하고 싶었던 마음을 다 이루지 못했던 만큼 학생들이 꿈을 향해 힘차게 나아가길 바란다”고 말했다.
안용운 칠보면장은 “매년 잊지 않고 고향 후배들을 위해 큰 나눔을 실천해 주시는 박 여사님께 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “여사님의 소중한 뜻이 학생들에게 잘 전달돼 지역사회를 이끌 인재로 성장할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.
정읍=박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0