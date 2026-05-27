‘딸 폭행 논란’ 日요미우리 감독 “팀에 먹칠한 것 사죄” 자진 사퇴

일본프로야구 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케(阿部愼之助·47·사진) 감독이 딸을 폭행한 혐의에 휘말린 지 하루 만인 26일 사임했다. 아베 감독은 이날 기자회견에서 “전통 있는 요미우리 감독에 먹칠을 한 것에 대해 사죄드린다”며 머리를 숙였다.
NHK와 아사히신문 등에 따르면 아베 감독은 전날 오후 6시경 도쿄 시부야구의 자택에서 고교 3학년생 딸을 밀쳐 넘어뜨리는 등 폭행을 한 혐의로 도쿄 경시청에 체포됐다. 경찰은 1차 조사 후 증거 인멸 등의 우려가 없다며 26일 새벽 그를 석방했다.
이날 폭행은 18세 딸과 15세 딸이 다투는 과정에서 발생한 것으로 전해졌다. 아베 감독은 경찰 조사에서 “자매끼리 다투고 있는 상황에서 ‘조용히 하라’고 했는데 말대꾸를 해 순간 화가 났다”고 진술했다. 아베 감독은 기자회견에서 “가족 문제로 많은 야구팬과 프로야구 관계자, 회사에 큰 걱정과 폐를 끼쳤다”며 “정말 죄송하게 생각한다”고 했다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
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