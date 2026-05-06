노태우-YS-DJ 정부서 중용… 이홍구 前총리 별세

고인은 1934년 경기 개성시(현 북한 황해북도 개성시)에서 태어나 경기고를 졸업한 뒤 서울대 법대에 입학했으나 이듬해 중퇴하고 미국 유학길에 올랐다. 에머리대에서 철학을 전공했고, 예일대에서 정치학 석박사 학위를 받았다. 1968년 귀국한 뒤 이듬해부터 서울대 정치학과 교수로 재직하며 세계정치학회 집행위원, 한국정치학회 회장 등을 지냈다.
1988년 노태우 정부에서 국토통일원 장관으로 입각하며 공직 생활을 시작했다. 1989년 노태우 정부의 통일정책 기조로 발표된 ‘한민족공동체 통일방안’ 설계에 관여했다. 한민족공동체 통일방안은 남북이 과도적 통일 체제인 남북연합 단계를 거쳐 통일된 민주공화국으로 나아가자는 내용으로, 이후 정부의 통일방안으로 발전·계승됐다. 이어 대통령 정치특별보좌관과 주영국 대사도 지냈다.
김영삼 정부에선 민주평화통일자문회의 수석부의장, 부총리 겸 통일원 장관을 거쳐 1994년 제28대 국무총리에 임명됐다. 총리직을 마친 뒤에는 1996년 당시 여당인 신한국당 대표위원을 맡았고, 같은 해 15대 총선에서 전국구(현 비례대표) 의원으로 국회에 입성했다. 김대중 정부 출범 뒤인 1998년에는 의원직을 내려놓고 주미대사로 부임했다. 당시는 국제통화기금(IMF) 외환위기 직후로 한미 관계와 대외 신인도 관리가 어느 때보다 중요한 시기였다. 고인은 주미대사로 미국 현지 외교를 총괄하며 외환위기를 조기에 수습하는 역할을 맡았다.
주미대사를 마치고 귀국한 뒤에는 서울국제포럼 이사장, 대한배구협회 고문, 아산재단 이사 등을 지냈으며 사회 원로로서 학계·언론계·체육계 등 다양한 분야에서 활동했다. 이회창 전 국무총리(91)와는 경기고(49회)와 서울대 법대 동기다.
유족으로는 부인 박한옥 씨와 아들 현우 씨(EIG 아시아 대표), 딸 소영 민영(동덕여대 교수) 씨, 며느리 황지영 씨(홍콩한인여성회장), 사위 이강호 씨(한국예술종합학교 교수) 등이 있다. 빈소는 서울아산병원, 발인은 8일 오전 9시. 장지는 충남 천안공원묘지.
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