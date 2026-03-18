극한호우 1시간 전 예측 AI모델 국내서 개발

서울대 수리과학부 홍영준 교수팀
국지성 집중호우가 잦아지는 가운데, 국내 연구진이 인공지능(AI)으로 극한 기상 상황을 정밀 예측하는 길을 열었다.
한국연구재단은 서울대 수리과학부 홍영준 교수팀이 한국 기상 환경에 최적화된 초단기 강수 예측 AI 모델을 개발했다고 17일 밝혔다. 레이더 영상만으로 극한 강수를 포함한 다양한 기상 상황을 예측하는 이 모델은 급변하는 강수 패턴에만 ‘계산 자원’을 집중하는 메커니즘을 적용해 불필요한 연산을 줄였다.
강수 예측은 비가 언제 어디서 얼마나 내릴지 미리 계산하는 기술로, 특히 초단기 강수 예측은 수십 분에서 몇 시간 사이에 일어나는 비의 이동과 발달을 예측해야 한다. 그동안 해외 기술로 만든 예측 모델은 연산량이 방대해 실시간 대처가 어렵거나, 세밀한 예측이 불가능해 한국 지형의 폭우 예측에 한계가 있었다. 이번 모델은 고성능을 유지하면서도 계산 효율을 20배 이상 높였으며, 2023년 오송 폭우에 적용해 위험 상황을 1시간 전 포착하는 데 성공했다.
홍 교수는 “수학적 엄밀함을 바탕으로 극한 기상에서도 안정적으로 작동하는 모델을 구현했다”며 “재난 방지 시스템에 통합돼 시민 안전을 지키길 바란다”고 밝혔다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0