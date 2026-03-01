독도 ‘마지막 주민’ 별세… 주민등록자 없는 섬 됐다

남편 죽고 홀로 집 지키던 김신열 씨
2일 별세 뒤늦게 알려져… 향년 88세
경비대원-관리사무소 직원은 상주
울릉군 “경북도와 협의 방향 정할것”
‘독도의 마지막 주민’으로 알려진 김신열 씨가 별세한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 향년 88세. 10일 경북 울릉군에 따르면 김 씨는 고령 등의 이유로 거동이 불편해 경북 포항시에 있는 딸의 집 등에서 지내다가 2일 노환으로 숨졌다. 이로써 독도는 주민등록을 두고 실제로 거주하는 주민이 한 명도 없는 섬이 됐다.
김 씨는 ‘독도 이장’으로 불린 남편 고 김성도 씨와 함께 1960년대 후반부터 독도에서 어업에 종사하며 섬을 지켰다. 2018년 남편이 별세한 뒤 이장직을 승계해 홀로 섬을 지켰으나, 2020년 태풍 ‘하이선’으로 숙소가 파손되면서 육지로 나왔다. 숙소는 2021년 복구됐지만 김 씨는 끝내 돌아가지 못했다.
현재 독도에는 독도경비대원과 울릉군 독도관리사무소 직원 등 총 40여 명의 공무 인력이 상주하고 있다. 하지만 이들은 임무를 위해 머물 뿐 주민등록을 독도에 두지는 않는다. 한때 독도의 영유권 수호를 위해 주소지를 옮기는 ‘독도 전입 열풍’이 불어 3000명 넘게 독도에 등록기준지(본적)를 두고 15만 명 이상이 명예 주민증을 신청하기도 했으나, 실제로 거주하며 생계를 잇는 ‘진짜 주민’은 김 씨 부부가 유일했다.
남편이 별세한 뒤인 2020년 김 씨의 딸과 사위가 독도 전입을 추진했으나 울릉군이 이를 가로막았다. 군은 “독도 숙소는 어업인 활동 지원을 위한 공공시설”이라며 실거주와 어업 활동이 불분명하다는 이유로 전입 신고를 반려했다. 울릉군은 대책을 고민하고 있다. 군 관계자는 “앞으로 경북도와 협의해서 방향을 정할 계획”이라고 말했다.
