‘3월 독립운동가’에 이선경-조화벽-김향화 선생

3·1 만세운동 주도한 여성 3인 국가보훈부는 일제강점기 3·1운동에 참여한 이선경 조화벽 김향화 선생 등 여성 독립운동가 3명을 ‘3월의 독립운동가’로 선정했다고 1일 밝혔다.



이선경 선생(1902∼1921)은 숙명여학교 학생 신분으로 서울에서 3·1운동에 참여하고, 1920년 비밀결사를 조직해 항일 신문 배포 등에 나섰다. 이후 상하이 임시정부의 간호부가 되기 위해 망명을 시도하다가 일제에 체포돼 옥고를 치르고 풀려난 지 9일 만에 고문 후유증으로 순국했다. 조화벽 선생(1895∼1975)은 호수돈여학교 재학 중 개성 지역 만세운동을 주도했다. 만세운동 저지를 위한 휴교령으로 본가인 양양에 귀향한 뒤에도 버선 속에 숨긴 독립선언서를 동료에게 전달했고, 이는 양양 지역 만세운동을 견인하는 계기가 됐다.



김향화 선생(1897∼미상)은 수원에서 기생조합을 이끌며 만세운동을 계획했다. 1919년 3월 29일 동료 기생 30여 명과 함께 독립만세를 외쳤고, 이들의 만세운동은 시민의 호응 속에 300여 명 규모로 확산됐다. 정부는 이 선생에게 건국훈장 애국장(2012년)을, 조 선생에게 건국훈장 애족장(1990년)을, 김 선생에게 대통령표창(2009년)을 각각 추서했다.



