KBCSD 언론상 공로상에 동아일보 이승헌 편집국장

한국지속가능발전기업협의회(KBCSD)는 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ‘제20회 KBCSD 언론상’ 시상식을 열고 동아일보 이승헌 편집국장에게 공로상을 수여했다.
KBCSD는 이날 시상식에서 지속가능한 사회발전에 기여한 우수 보도 및 언론인을 선정해 시상했다고 밝혔다.
언론상 대상은 연합뉴스의 ‘전기화 시대 도전’ 시리즈가 받았다. 신문 보도 부문 우수상은 조선일보의 ‘기후 위기의 한반도, 기후 적응의 한반도’ 연중 기획과 아시아경제의 ‘정의로운 전환의 길’ 기획 연재가 선정됐다. TV 영상 부문 우수상은 YTN 사이언스 ‘다시 끓는 용광로, AI를 만난 철강’, cpbc 특집다큐 ‘낭비미식회’, EBS ‘3조 쓰던 CEO, 쓰레기로 부자 되다’가 각각 수상했다.
이날 시상식에는 이경호 KBCSD 회장과 허명수 명예회장, 김명자 심사위원장(카이스트 이사장·전 환경부 장관) 등이 참석했다.
김정은 기자 kimje@donga.com
