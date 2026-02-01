동아미디어그룹, 중구청 ‘따뜻한 겨울나기’ 사업에 쌀 2622㎏ 기부

  • 동아일보

글자크기 설정


10일 서울 중구청에서 동아일보사 직원들이 김길성 구청장(오른쪽에서 여섯 번째)이 참석한 가운데 쌀 2622kg을 중구 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업에 기부했다. 따뜻한 겨울나기는 서울시와 서울사회복지공동모금회가 함께 추진하는 캠페인으로, 주민과 단체, 기업이 함께 매년 지역사회의 어려운 이웃에게 따뜻한 손길을 전하는 나눔 활동이다.

#서울 중구청#동아일보사#김길성 구청장#쌀 기부#따뜻한 겨울나기
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스