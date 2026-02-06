안녕하세요. 정책사회부 여근호 기자입니다. 사람과 현장을 담은 기사를 쓰겠습니다.

◇대법원 〈전보〉 ▽지법 부장판사 △서울중앙지법 박정기 이규훈 정용신 김홍준 장성훈 이창열 오창섭 최규현 황현찬 김도요 김주완 박찬우 정인섭 조지환 황보승혁 김대규 김진혜 최영은 최치봉 김지향 문종철 최영각 최유나 최희정 양우창 곽형섭 김경진 김민철 김연하 김용태 김용희 김진만 김혜진 맹준영 박평수 이재욱 이종록 임영철 장지혜 조순표 진세리 하상제 허정룡 황인성 부동식 이지영 허용구 안효승 이성진 정수영 이효두 △서울가정법원 김수정 이차웅 한소희 이다감 △서울행정〃박진영 위지현 김태환 홍득관 △서울회생〃 남준우 권성우 김성수 김수영 홍준서 하상익 △서울동부지법 고충정 박평균 오연정 정회일 최복규 최성수 최욱진 최수진 김상연 양환승 이민수 주진암 오재성 심동영 서범준 김지영 김현진 김지연 윤이나 이지민 정정호 △서울남부〃 장두봉 강희석 김동현 김지혜 손승온 윤재남 이여진 강민호 김한성 서보민 석준협 이정형 장윤선 조용래 하헌우 황중연 이은신 최종두 김지현 박종열 노유경 서효진 △서울북부〃 강두례 박사랑 이세라 지귀연 최경서 최규연 허경무 오윤경 이성균 정우석 정욱도 김정태 박효선 김병수 장수영 △서울서부〃박대준 이상원 김수경 박석근 송혜영 윤웅기 이동식 이태영 황혜민 우라옥 △의정부〃 김성식 박진수 이영환 정원석 정도영 이지현 우인선 이상률 김도연 김희동 박태안 배관진 양철한 문경훈 김도형 이용희 서인덕 이동호 △의정부지법 고양지원장 강부영 △의정부지법 고양지원 이영진 박원규 심판 조영은 신혁재 권기백 강순영 남신향 조상민 이정현 정신구 김태균 송주희 △의정부지법 남양주지원장 오원찬 △의정부지법 남양주지원 이진희 오덕식 이승운 유철희 노미정 김광섭 노현미 △인천지법 심현지 이수현 송현경 송종환 심현근 유승원 신상렬 박현진 김지영 박숙희 설승원 유현정 이종광 윤혜정 전경호 이진용 김민철(국회) 김양호 박성인 조세진 김진철 김병국 김소연 박영기 김영욱 오창훈 △인천가정법원 김청미 허미숙 김태균 최연미 △인천지법·인천가정법원 부천지원장 김정곤 △인천지법·인천가정법원 부천지원 예혁준 명선아 나상훈 표현지 심재남 이금진(헌법재판소) 남수진 △수원지법 강지웅(법원행정처 기획조정실 기획총괄심의관) 김유진 윤성열 이미선 문선주 박주연 임광호 김보현(법원행정처 사법지원실 사법지원총괄심의관) 양시호 권희 반효림 박성규 김인택 심태규 이상훈 민병국 이경민 김희진 김정숙 김혜선 유상호 이광헌 이미주 이민수 이상현 정영호 최유신 조성필 김홍섭 이재경 백주연 강화석 김미경 정완 지창구 김은성 △수원가정법원 김경찬 차승우 이현주 △수원회생〃 박현숙 이장욱 노연주 △수원지법·수원가정법원 성남지원장 이중민 △수원지법·수원가정법원 성남지원 이도행(법원행정처 공보관) 남성우 이홍관 이근수 김경훈 배예선 김주관 나경 △수원지법·수원가정법원 여주〃 안태윤 △수원지법·수원가정법원 평택지원장 고은설 △수원지법·수원가정법원 평택지원 최석진 신윤주 정우혁 배구민 △수원지법·수원가정법원 안산〃 김택성 유성희 송명주 김영호 장영채 김용찬(사법정책연구원 연구위원) 정경희 조정환 채성호 조정현 최용호 신동헌 권창환 △수원지법·수원가정법원 안양〃 진영현 박영수 김지연 정승연 △춘천지법 우관제 허일승 이준철 박기쁨 고범진 장혜정 안은지 △춘천지법 강릉지원 이희수 김나나 노한동 박창우 양백성 황윤정 △춘천지법 원주지원장 이승원 △춘천지법 원주지원 박소연 강신영 민경현 김지현 △춘천지법 영월지원장 성하경 △춘천지법 영월지원 유병호 △대전지법 이재은 선의종 이진화 이영광 정철민 백경현 김진선 최형철 박형렬 윤양지 정연희 신성욱 최아름 황여진 김샛별 윤영석 이경한 김윤희 김동관 강동극 △대전가정법원 이원범 김봉남 홍다선 오지애 △대전지법·대전가정법원 홍성지원장 이효선 △대전지법·대전가정법원 홍성지원 권영혜 정우철 이민구 김택우 △대전지법·대전가정법원 공주지원장 김은영 △대전지법·대전가정법원 공주지원 백지예 △대전지법·대전가정법원 서산지원장 이한상 △대전지법·대전가정법원 서산지원 전경욱 △대전지법·대전가정법원 천안〃 노호성 심형섭 조영진 강태규 △청주지법 강성훈 김동빈 김연화 이유형 문보경 이경희 김병휘 김룡 박설아 김아름 박광민 임진수 △청주지법 충주지원장 빈태욱 △청주지법 충주지원 임윤한 김주현 김도영 △청주지법 제천지원장 김동휘 △대구지법 최지아 송영환 황순교 이종민 장래아 김옥희 성기준 황인준 이상균 사공민 황형주 신동호 채희인 권보원 김동석 이근철 김상우 이효제 △대구가정법원 강하영 강윤혜 △대구지법 서부지원 김종혁 △대구지법·대구가정법원 안동지원 김종신 조연수 김용현 △대구지법·대구가정법원 경주지원장 김정일 △대구지법·대구가정법원 경주지원 박정홍 김경록 이호동 △대구지법·대구가정법원 포항〃 강성우 김용환 김혜성 남승민 이혜랑 △대구지법·대구가정법원 김천〃 강인혜 조아람 △대구지법·대구가정법원 상주지원장 김여경 △대구지법·대구가정법원 상주지원 박예지 △대구지법·대구가정법원 영덕지원장 전흔자 △부산지법 허준서 문춘언 김경수 김홍기 이재덕 정현숙 주성화 박주영 오규희 임주혁 임성철 김민지(金旼志) 박하영 △부산가정법원 박종현 황지현 △부산회생〃 이미정 △부산지법 동부지원장 김종수 △부산지법 동부지원 백효민 △부산지법 서부〃 박주영 문현정 한혜진 △울산지법 김익환 박원철 어준혁 정왕현 이영제 권형관 박창희 류하나 송귀연 설일영 이희승 △창원〃 강경미 손태원 이경호 이승훈(李承勳, 820417) 최은주 서아람 김기동 김민주 구자광 문기선 손승우 오범석 황성민 김종찬 △창원지법 마산지원장 김정우 △창원지법 마산지원 구성진 경정원 윤민수 이상욱 △창원지법 진주〃 최유경 이승일 장민석 이지웅 △창원지법 통영지원장 김태은 △창원지법 통영지원 김현곤 한현희 이정현 △창원지법 밀양지원장 한윤옥 △창원지법 밀양지원 최민석 △창원지법 거창〃 이승훈(李承勳, 840229) △광주지법 김수정 이정호 정교형 남해인 한혜윤 노진영 이동욱 김우정 신한미 박태일 강애란 남해광 김선중 오수빈 장우석 김소망 이승연 임택준 장수진 최윤영 박주영 조성훈 이효은 한웅희 최기원 이재현 이현정 나상아 △광주지법·광주가정법원 목포지원장 유창훈 △광주지법·광주가정법원 목포지원 강동훈 조재헌 장찬수 손호영 고지은 △광주지법·광주가정법원 순천〃 이이영 서형주 박철홍 이석준 김병훈 문중흠 신정수 △전주지법 김호춘 김성훈 장낙원 마성영 유재현 김자림 오선아 김선범 이영은 한진희 △전주지법 군산지원장 정원 △전주지법 군산지원 이유영 손화정 △전주지법 정읍〃 정성화 △제주지법 오소현 박정길 신형철 홍윤하 고대석 △대전회생법원 김샛별 김성식 김용찬 나경선 △대구회생〃김상우 사공민 이종길 이효제 △광주회생〃 김선중 김용신 ▽사법연수원 △교수 김현준 윤중렬 김선아 김연경 김연주 강민수 박선민 권은석 김은솔 배준익 정영민 현영주 ▽고법 판사 △서울 김정환(인천지법 소재지 근무) 강병하(인천지법 소재지 근무) 김명수(인천지법 소재지 근무) 이소민(인천지법 소재지 근무) 임동환(인천지법 소재지 근무) 민경준(인천지법 소재지 근무) 이종욱(춘천지법 소재지 근무) 정세영(춘천지법 소재지 근무) △대전 신예슬 △대구 권지은 박건협 박명 조용민 최항선 △부산 김승현 김다혜 박정미 임효빈(울산지법 소재지 근무) 이학영(울산지법 소재지 근무) 박동우(창원지법 소재지 근무) 이인화(창원지법 소재지 근무) 김상욱(창원지법 소재지 근무) △광주 김대현 이용석 박건훈 구세희 변이섭 이경효(제주지법 소재지 근무) 정우택(제주지법 소재지 근무) △수원 이재민 이진석 황용남 김종우 이호선 황창민 김성인 △특허 성재혁 시용재 ▽지법 판사 △서울중앙지법 김재학 노민식 이성열 김성대 박선임 서동원 유지윤 곽신재 김보운 김정원 박인기 안재호 양성모 이유지 김윤서 박소연 이유경 이준엽 김효정 이대관 한경선 오에스더(헌법재판소) 이주영 정영태 박한나 임성현 정예지 강윤진 강인형 김택현 김현준 나경식 이순공 이지현 이혜인 임선민 정우석 진희원 김태영 김경하 김선호 김영미 류호정 오대훈 이은비 장영 전화정 정아영 정희영 조현준 주문식 한정원 홍미옥 황인아 이희성 최해진 김상희 박주원 이형철 이호선 정재은 이원진 최미라 김가영 박혜성 양민주 유소영 이소론 황동준 △서울가정법원 김지영(金志煐) 이규봉 이창환 김해마루 정제민 임한아 김달하 김범준 양해인 △서울행정〃 신옥영 이주일 김준하 박소민 배상혁 신연석 김종완 박창현 김수연 최가영 최준환 유은지 이승은 정종인 한대광 △서울회생〃 김경년 이준석 김기민 홍유정 지예현 이주영 이선호 △서울동부지법 추진석 권민정 김나정 김도형 백승영 염정원 정문기 정지백 방혜미 이하림 안희경 함덕훈 김초하 정혜승 △서울남부〃 윤성진 박보미 곽용헌 김아름 김은영(양형위원회 운영지원단장) 김재연 신은정 오하나 장보순 채지웅 함현지 고철만 김나연 문지용 서지원 윤상일 김동욱 김범진 남민영 선민정 이아영 김병인 곽여산 김근홍(대법원 윤리감사제1심의관) 박이랑(법원행정처 사법정보화실 정보화기획심의관) (법원행정처 사법정보화실 형사소송추진단 형사전자소송심의관) △서울북부〃 김지현 박지상 정예 김천수 김희주 정기하 박성규 박지은 △서울서부〃 박상렬 김다연 박재남 이영주 임민희 장용 정은영 유정훈 이정훈 이유영 김지원 박재성 △의정부〃 박영순 박서우 박태수 강현호 김대욱 정수현 조혜정 △의정부지법 고양지원 임세영 배다헌 심현우 김진오 이디모데 이승현 △의정부지법 남양주〃 박예지 허소라 오지영 김민재 △인천지법 봉지수 장현석 배인영 최윤경 허경은 박지원 유가형 허인성 김기호 김다슬 서보람 서영민 신세희 △인천가정법원 김재호 이호영 조수연 △인천지법·인천가정법원 부천지원 이강호(법원행정처 사법정보화실 사법인공지능심의관) 황정현 이효선 김배현 △수원지법 박소영 서진원 송해인 최승호(법원행정처 사법지원실 형사지원심의관) 박진욱(사법정책연구원 연구위원) 김아영 박소민 홍승희 김경인 김준우(국제사법통일연구소(UNIDROIT)) 박재성 지선경 박세정 전민철 나승주 구현정 김서영 정혜미 △수원가정법원 강수민 김언지 △수원회생〃 오수진 윤성근 이지영 곽지영 △수원지법·수원가정법원 성남지원 최석준 △수원지법·수원가정법원 여주〃 엄현재 △수원지법·수원가정법원 평택〃서제석 육은령 정희진 △수원지법·수원가정법원 안산〃 배성준 장지웅 장혜선 황정환 △춘천지법 송지현 한경우 △춘천지법 강릉지원 김찬미 △춘천지법 속초〃 장천수 조약돌 △춘천지법 영월〃 이덕균 △대전지법 송연정 오민관 이도훈 정중원 박진옥 성창희 김수환 김희수 정양순 김용찬 구천수 박현진 정우채 △대전지법·대전가정법원 홍성지원 두홍륜 박성덕 임휘재 △대전지법·대전가정법원 공주〃 윤석범 △대전지법·대전가정법원 논산〃 박준범 김소영 △대전지법·대전가정법원 서산〃 석시성 박진수 구현주 △청주지법 장동규 조진용 △청주지법 충주지원 류지선 오주훈 △청주지법 제천〃 박수진 △청주지법 영동〃 정한영 △대구지법 박가연 이현석 이윤재 정승환 홍인 이영광 안성규 김혜림 김아름 △대구가정법원 오정훈 △대구지법 서부지원 류의준 남명수 김규희 △대구지법·대구가정법원 안동지원 김광식 △대구지법·대구가정법원 포항〃 김수빈 △대구지법·대구가정법원 김천〃 김형호 △부산지법 박병주 장윤실 김민순 정희림 구하경 고병용 이민영 이호연 전은진 이현지 △창원〃 박지연 이병호 전준영 △창원지법 통영지원 김혜민 이지영 △창원지법 밀양〃 박승균 △광주지법 김수양 차기현 황민웅 김소연 김민기 박정환 임인욱 김상이 이지혜 김성기 △광주지법·광주가정법원 목포지원 김헌구 △광주지법·광주가정법원 장흥〃 전솔이 이화진 △광주지법·광주가정법원 순천〃 국양근 박미영 한광수 김용민 △광주지법·광주가정법원 해남〃 서동인 △전주지법 김민석 △전주지법 정읍지원 이진희 △제주지법 강미혜 김민지(金珉志) 한승철 이슬아 △대전회생법원 김희수 박진옥 정중원 정현기 △대구회생〃 육영아 이윤재 전승환 홍인 △광주회생〃 고준홍 김경중 김민기

〈겸임〉 ▽지법 판사 △법원행정처 기획조정실 기획조정심의관 김기홍 △법원행정처 사법지원실 민사지원제1심의관 현정헌 이유진 특별지원심의관 이민령 사법정책심의관 최승훈 △법원행정처 인사총괄심의관실 인사심의관 이인호 남관모 △사법정책연구원 연구위원 공민아 이아영 △법원도서관 조사심의관 백규재

〈겸임 해임〉 ▽지법 부장판사 △사법정책연구원 연구위원 이혜림 △대전고법 김성식 △대전가정법원 정재익 ▽지법 판사 △법원행정처 사법지원실 민사지원제1심의관 김재남 △법원행정처 사법정보화실 정보화심의관 형사전자소송추진단 형사전자소송심의관 김규화 △법원행정처 인사총괄심의관실 인사심의관 허민 △사법정책연구원 연구위원 신유리 △법원도서관 조사심의관 백승준

〈파견〉 ▽지법 부장판사 △경제협력개발기구(OECD) 하정훈 ▽고법 판사 △헌법재판소 박종원 ▽지법 판사 △헌법재판소 김주완 박가람

〈파견 기간 연장〉 ▽지법 부장판사 △헌법재판소 김주경(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.) △국회 김신유(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.) ▽지법 판사 △헌법재판소 곽용헌(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.) 김병훈(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.) 박혜영(朴惠英)(2026. 2. 24. ~ 2027. 2. 23.) 이강은(2026. 2. 24. ~ 2027. 2. 23.) 한현희(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.) 이지희(2026. 2. 24. ~ 2027. 2. 23.) 강민기(2026. 2. 24. ~ 2027. 2. 23.) 허문희(2026. 2. 19. ~ 2026. 2. 22.)

〈파견 복귀〉 ▽지법 부장판사 △의정부지법 김주경 △인천〃 김신유

〈퇴직〉 ▽지법 부장판사 △인천지법 신흥호 △서울중앙〃 김동혁 이현복(명예퇴직) 이훈재(명예퇴직) △서울남부〃 이종채(명예퇴직) △서울북부〃 원정숙(명예퇴직) 조승우 △서울서부〃 장재윤(명예퇴직) △의정부〃 박광우(명예퇴직)박병태(명예퇴직) 최서은(명예퇴직) 황성광(명예퇴직) △인천〃이수웅(명예퇴직) △수원〃 임효량(명예퇴직) △수원지법·수원가정법원 성남지원 강효인(명예퇴직) 박민우(명예퇴직) △수원지법·수원가정법원 안산〃 임정택(명예퇴직) 임창현(명예퇴직) △춘천지법 원주〃 유기웅(명예퇴직) △춘천지법 영월지원장 이민형(명예퇴직) △대전지법 김정훈(명예퇴직) 신일수 장원지 △대전가정법원 윤미림(명예퇴직) △청주지법 남동희(명예퇴직) △청주지법 충주지원 조정익 △대구지법 손윤경(명예퇴직) △대구지법·대구가정법원 포항지원 박광선 △대구지법·대구가정법원 상주지원장 전우석(명예퇴직) △부산지법 동부지원 허승 △울산지법 이윤직(명예퇴직) △창원지법 오택원(명예퇴직) 최윤정(명예퇴직) △창원지법 통영지원 이새롬 △창원지법 거창〃 홍석현(명예퇴직) △광주지법 정지선(명예퇴직) △전주〃 김동진(명예퇴직) 박현이 △전주지법 정읍지원 윤준석 ▽대법원 재판연구관 △홍주현 ▽지법 판사 △서울가정법원 김선화 △서울남부지법 최윤영 △수원〃 전명재 △대구〃 김유경 △광주지방법원·광주가정법원 순천지원 김준영



