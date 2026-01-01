본보-사회복지협의회, ‘그냥드림’ 업무협약

김현훈 한국사회복지협의회장(오른쪽)과 동아일보 천광암 논설주간이 23일 서울 종로구 동아미디어센터에서 전 국민 먹거리 보장 사업인 ‘그냥드림’ 업무협약을 맺은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 그냥드림은 사회 안전망 강화를 위해 취약계층에게 먹거리와 생필품을 지원하는 보건복지부 사업이다.

김재명 기자 base@donga.com
