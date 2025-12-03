프라다, 라이벌 베르사체 2조1300억원에 인수

이탈리아 명품 브랜드 프라다가 베르사체를 12억5000만 유로(약 2조1300억 원)에 인수했다고 AP통신이 2일(현지 시간) 전했다. 이번 인수로 프라다가 루이뷔통, 디오르 등을 거느린 프랑스 명품 브랜드 그룹 루이뷔통모에에네시(LVMH) 등과 겨룰 수 있을지 주목된다.
AP통신에 따르면 프라다는 이날 이탈리아 규제 당국의 허가를 받아 인수를 완료했다고 밝혔다. 올 3월 프라다가 베르사체를 15억 유로(약 2조5600억 원)에 인수하는 방안을 검토 중이라고 알려졌는데, 실제는 이보다 낮은 금액에 계약이 체결됐다. 프라다는 “47년 전통의 베르사체 브랜드는 상당한 잠재 성장 가능성을 지니고 있다”고 밝혔다.
베르사체는 1978년 이탈리아 디자이너 잔니 베르사체가 세웠다. 그리스 로마 신화에 등장하는 괴물 ‘메두사’가 브랜드의 상징이다. 강렬한 색감과 눈을 어지럽히는 도발적인 문양으로 패션 애호가들의 사랑을 받았다. 마이클 잭슨, 엘턴 존 등 유명 팝스타들과 협업하면서 유명해졌다. 하지만 1997년 잔니 베르사체가 자택에서 피살당한 후 경영이 악화됐다. 이후 장기간 적자에 시달리다가 2019년 미국 디자이너 마이클 코어스가 세운 카프리홀딩스에 인수됐다. 오랜 전통과 장인 정신을 중시하는 이탈리아 명품 브랜드가 미국의 중저가 패션 브랜드에 팔렸다는 점에서 당시 패션계를 놀라게 했다.
