62세 앨버니지 호주 총리, 16세 연하와 웨딩마치

앤서니 앨버니지 호주 총리(62)가 지난달 29일(현지 시간) 16세 연하의 약혼녀 조디 헤이던과 결혼식을 올렸다. 역대 호주 총리 중 재임 중에 결혼한 건 앨버니지 총리가 처음이다. 두 사람은 1일부터 5일간 호주 모처로 신혼여행을 떠난다.
로이터통신 등에 따르면 앨버니지 총리는 지난달 29일 호주 수도 캔버라의 관저에서 헤이던과 결혼식을 올렸다. 결혼식은 두 사람의 친지 약 60명을 초대해 비공개로 진행됐다. 앨버니지 총리는 결혼식을 마친 뒤 성명을 내고 “가족과 가장 가까운 친구들 앞에서, 앞으로의 삶을 함께해 나가겠다는 사랑과 헌신을 나눌 수 있게 되어 더없이 기쁘다”고 전했다.
두 사람은 2019년 앨버니지 총리가 전 부인인 카멀 테벗(61)과 이혼한 다음 해인 2020년 멜버른에서 열린 한 만찬 행사에서 처음 만났다. 당시 앨버니지 총리는 호주 럭비팀 ‘사우스 시드니 래비토스’의 팬이 있냐고 물었고, 이때 헤이던이 “래비토스를 일으켜!”(Up the Rabbitohs·팀의 응원 구호)라고 외치면서 인연이 시작됐다. 이후 헤이던은 앨버니지 총리에게 “우리 둘 다 지금 싱글이다”라며 소셜미디어 메시지를 보냈고, 두 사람은 연인 관계로 발전하게 됐다. 헤이던은 금융업계에서 연금 전문가로 일해 왔다.
