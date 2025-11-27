“외국인 더 내라” 美국립공원 입장료도 ‘우선주의’

비거주자 연간권 3배 이상 오르고
내년부터는 미국에 거주하지 않는 외국인이 미국의 국립공원을 방문하면 미국인보다 더 비싼 입장료를 내야 한다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 25일(현지 시간) 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘미국 우선주의’ 기조를 반영한 것으로 풀이된다.
11곳은 입장료외 100달러 더 내야
NYT에 따르면 국립공원을 관할하는 미 내무부는 이날 국립공원을 1년 동안 무제한 방문할 수 있는 비거주자 연간 이용권 가격을 기존 80달러(약 11만7000원)에서 250달러(약 36만7000원)로 3배 이상 인상한다고 밝혔다. 미 시민권자와 영주권자는 기존 가격이 적용된다.
특히 방문객이 가장 많은 11개 국립공원을 방문하는 비거주자 중 연간 이용권이 없는 사람은 기본 입장료에다 추가로 100달러(약 14만7000원)를 더 내야 한다. 이 11개에는 한국인도 즐겨 찾는 그랜드캐니언(사진), 옐로스톤, 요세미티, 브라이스캐니언, 어케이디아 국립공원 등이 모두 포함된다.
주요 공휴일마다 적용되던 무료 입장 혜택 역시 시민권자와 영주권자에게만 제공된다. 외국인은 해당일에도 일반 요금을 지불해야 한다.
더그 버검 내무장관은 “트럼프 대통령의 리더십은 항상 미국 가정을 우선한다”며 “미국 납세자들은 공원을 계속해서 저렴하게 이용하는 것을 보장한다”고 밝혔다. 외국인에게 추가로 받는 입장료는 공원의 유지 및 보수에 쓸 것이라고 덧붙였다.
미 국립공원관리청(NPS)에 따르면 미국의 국립공원은 총 433개다. 지난해 331만 명의 내·외국인이 국립공원을 방문했다.
김성모 기자 mo@donga.com
