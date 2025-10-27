본문으로 바로가기
[부고]강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문 사장 빙부상
2025-10-27 15:23
2025년 10월 27일 15시 23분
윤우열 기자
◇권태경 씨 별세‧강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문 사장 빙부상=대구파티마병원장례식장 202호(특실), 발인 29일 오전 6시 30분 053-958-9000
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
뒤로가기
댓글 0