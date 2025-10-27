동아일보

[부고]강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문 사장 빙부상

◇권태경 씨 별세‧강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문 사장 빙부상=대구파티마병원장례식장 202호(특실), 발인 29일 오전 6시 30분 053-958-9000

