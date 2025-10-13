‘대부의 아내’ 美영화배우 다이앤 키턴 영면

1977년 ‘애니 홀’로 평단-대중 찬사
이듬해 아카데미 여우주연상 수상
‘대부’에선 알파치노 부인역 출연
‘기생충’ 각본상 호명하며 환호도
영화 ‘애니 홀’, ‘대부’ 시리즈 등에서 깊은 인상을 남겼던 미국 배우 다이앤 키턴이 11일(현지 시간) 세상을 떠났다. 향년 79세.
미 연예매체 피플지는 유족 대변인을 인용해 “키턴이 캘리포니아 자택에서 사랑하는 이들이 지켜보는 가운데 별세했다”고 전했다. 대변인은 “유족들이 사생활 보호를 요청했다”며 구체적인 사인은 공개하지 않았다.
고인은 1946년 1월 로스앤젤레스에서 4남매 중 장녀로 태어났다. 일찍이 배우의 꿈을 품고 뉴욕으로 건너가 연기를 공부했으며, 스물두 살이던 1968년 브로드웨이 뮤지컬 ‘헤어’로 데뷔했다.
키턴은 1970년대에 영화 감독이자 배우인 우디 앨런의 페르소나로 큰 주목을 받았다. 1969년 연극 ‘플레이 잇 어게인, 샘(Play It Again, Sam)’에 출연하며 만난 앨런 감독과 한때 연인 관계였으며, 여러 작품에서 호흡을 맞췄다. 영화 ‘잠꾸러기’(1973년)와 ‘사랑과 죽음’(1975년) 등에 이어 출연한 1977년 영화 ‘애니 홀’로 평단과 대중의 찬사를 한몸에 받았다. 엘비 싱어(앨런)의 연인 애니로 출연한 그는 괴짜지만 매력적인 캐릭터를 선보여 이듬해 아카데미 여우주연상을 수상했다.
고인은 프랜시스 포드 코폴라 감독의 ‘대부’ 시리즈로도 유명하다. 대부 마이클 콜리오네(알 파치노)의 부인 케이 애덤스 역할로 대부 3편에 모두 출연했다. 1981년 ‘레즈’와 1996년 ‘마빈의 방’, 2003년 잭 니컬슨과 출연한 ‘사랑할 때 버려야 할 아까운 것들’로는 세 차례 더 아카데미 후보에 올랐다. 미 뉴욕타임스(NYT)는 “코미디부터 드라마에 이르기까지, TV와 영화의 수많은 배역에서 전통적이지 않은 개성을 보여줬다”고 추모했다.
키턴은 할리우드에서 중성적이고 자유분방한 매력을 보여준 패션 아이콘이기도 했다. 특히 중절모와 넥타이, 통 넓은 바지, 베스트 등 남성복을 활용한 옷차림은 ‘애니 홀 룩’이라고 불리며 세계적으로 유행했다.
감독과 작가로서의 재능도 뛰어났다. 1987년 다큐멘터리 ‘헤븐(Heaven)’을 통해 감독으로 데뷔했으며, 1990년 TV 시리즈 ‘트윈 픽스(Twin Peaks)’의 일부 에피소드를 연출했다. 회고록 ‘덴 어게인(Then Again)’ 등 12권의 저서를 남겼다.
국내에선 영화 ‘기생충’이 4관왕에 올랐던 2020년 제92회 아카데미 시상식에서의 모습도 자주 회자됐다. 배우 키아누 리브스와 각본상 시상자로 무대에 오른 고인은 봉준호 감독과 한진원 작가를 수상자로 발표한 뒤 크게 환호성을 지르며 기뻐해 화제가 됐다.
