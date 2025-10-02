‘명성황후 비극’ 경복궁 건청궁 내부 공개한다

15~31일 특별관람… 회당 20명 제한
명성황후가 시해된 장소인 경복궁 건청궁(乾淸宮)과 향원정(香遠亭)의 내부가 관람객에게 공개된다.
국가유산청 궁능유적본부는 “15일부터 31일까지 매주 수∼금요일 경복궁에서 ‘조선의 빛과 그림자: 건청궁과 향원정에서의 특별한 산책’을 운영한다”고 1일 밝혔다. 건청궁과 향원정은 경복궁 북쪽에 가장 깊숙이 위치한 공간으로, 내부 관람이 제한돼 왔다.
건청궁은 경복궁이 중건된 이후인 1873년 지어진 공간이다. 고종과 명성황후가 머문 생활 공간으로 왕이 정사를 보던 장안당(長安堂), 왕비의 처소인 곤녕합(坤寧閤)으로 구성돼 있다.
건청군은 명성황후가 1895년 10월 일본군에 의해 시해된 ‘을미사변’의 장소로 유명하다. 을미사변 이후 고종이 러시아 공사관으로 거처를 옮긴 뒤 1909년 전후 일제가 철거했다가 2007년 복원됐다.
2012년 보물로 지정된 향원정은 경복궁 북쪽 후원의 연못인 향원지 가운데 만들어진 섬에 있는 육각형 정자다. 경복궁 후원의 아름다운 풍광을 대표하는 건물이며, 절묘한 조화를 이룬 비례감이 뛰어난 정자로 역사적·예술적 가치가 높다.
이번 특별관람에 참여하면 국가유산 해설사와 함께 내부를 둘러볼 수 있다. 회당 정원은 20명. 2일 오후 2시부터 놀티켓 누리집에서 신청할 수 있다.
