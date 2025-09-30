자신의 SNS에 ‘AI 딥페이크 영상’ 올린 트럼프

“모든 미국인에 최신식 의료 서비스”
발표한 적 없는 정책 사실처럼 올려
논란 의식해 하루만에 스스로 삭제
민주당 “트럼프가 실성했다” 비판
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지 시간) 인공지능(AI) 기술을 활용한 딥페이크(가짜) 영상을 자신의 소셜미디어에 올린 뒤 다음 날 삭제했다. 이 영상에서 트럼프 대통령은 백악관 집무실 책상에 앉아 “모든 미국인에게 최신식 의료 서비스를 제공하겠다”고 말한다. 미국 정부가 ‘만병통치 치료법’을 비밀리에 독점하고 있다는 음모론이 사실이라는 발언도 담겨 논란이 커지고 있다.
CNN과 폴리티코에 따르면 가짜 영상 속 트럼프 대통령은 백악관 집무실 책상에 앉아 “모든 미국인에게 최신식 의료 서비스를 제공하겠다”고 발표했다. 하지만 트럼프 대통령은 이 같은 정책을 발표한 적이 없다. 딥페이크 영상답게 실제를 방불케 할 정도로 정교하게 제작됐다.
영상 구성도 그럴듯하다. 트럼프 대통령의 차남 에릭의 부인인 라라가 진행하는 폭스뉴스 시사 프로그램 ‘더 뷰’에서 “트럼프 대통령이 새 정책을 발표했다”며 소개하는 식이다. 폭스뉴스 측은 “실제 방영된 적이 없는 내용”이라고 밝혔다.
가짜 영상에서 트럼프 대통령은 “미국 공공 의료체계의 새 시대가 열린다”며 “모든 미국인에게 ‘메드베드(medbed)’ 카드를 지급해 최신식 기술과 최고의 의사를 갖춘 새 병원에서 의료 서비스를 받도록 하겠다”고 말했다. 이어 “누구나 그 어느 때보다 건강하고 활력 넘치는 삶을 살게 될 것”이라고 했다.
메드베드는 ‘의학(medical) 침대’ 혹은 ‘명상(meditation) 침대’의 준말로 온라인 음모론 커뮤니티 ‘큐어논’이 주장하는 만병통치 치료법이다. 미국 정부가 미확인비행물체(UFO)에서 발견한 고도의 의료기술을 연구해 모든 질병을 치료할 수 있는 기술을 개발하고도 이를 대중에게 숨긴 채 기득권 계층에만 적용하고 있다는 음모론이다. 허무맹랑한 주장이지만 트럼프 대통령 지지층에서 상당한 호응을 얻고 있다.
트럼프 대통령이 딥페이크 영상을 소셜미디어에 올린 건 처음이 아니다. 다만 이를 나중에 삭제한 것은 드물다. 문제의 영상을 삭제한 이유는 알려지지 않았으나, 논란을 의식한 것으로 보인다. 앞서 민주당 소속 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 공보실이 X에 해당 영상을 공유하며 “도널드 트럼프가 실성했다(lost it)”고 비판했다.
