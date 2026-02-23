변동성 시기, 우량자산으로 재편하는 기회로 [마켓뷰]

최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사를 후보로 지명하면서 글로벌 자산 시장의 경계심이 고조되었다. 과거 양적완화에 비판적이었던 그의 이력을 근거로 시장은 ‘매파(양적 긴축 선호)의 귀환’을 우려하며 단기 현금 확보에 나섰다. 특히 그동안 유동성 확대에 따른 화폐가치 하락 논리로 상승했던 귀금속과 비트코인 그리고 고(高)밸류에이션 기술주들로 차익 실현 압력이 집중되며 가장 먼저 타격을 받았다.
이번 케빈 워시 지명은 단순한 인물 교체를 넘어 시장을 주도하던 통화정책 패러다임이 변화하는 전환점일 수 있다. 워시의 금리 인하 논거는 ‘인공지능(AI) 기술이 가져올 생산성 혁명과 공급 확대를 통한 저물가 유도’에 기반한다. 지금까지 시장의 논리가 ‘연준이 얼마나 돈을 풀 것인가’는 유동성 기대감에 의존했다면, 앞으로는 ‘기업의 생산성 향상이 실적 성장으로 연결되는가’로 무게 중심이 이동할 것이다. 이러한 변화는 밸류에이션의 전면적인 재평가를 요구한다. 유동성에 기대어 미래 수익을 과도하게 먼저 반영한 기업들의 매물 소화 과정은 필연적이며, 시장이 새로운 체제에 적응하기까지 변동성 확대는 피할 수 없다. 이제 투자자들에게는 막연한 내러티브와 성장 스토리보다 기업의 실질적인 이익 창출이 더욱 중요한 잣대가 될 것이다.
인준 과정을 앞둔 워시 후보자는 당분간 의도적인 매파적 이미지를 구축할 가능성이 높다. 트럼프 대통령과의 밀착 관계에 따른 ‘연준의 독립성 훼손’ 우려를 불식시키는 것이 인준의 핵심 과제이기 때문이다. 본인이 정치적 외풍에 흔들리지 않는 인플레이션 파수꾼임을 증명하려는 강경 발언들은 시장 심리를 위축시킬 수 있다. 하지만 이는 전략적 행보일 가능성이 크다. 앞서 언급한 것처럼 워시는 생산성 혁명이 공급 측면의 물가 안정을 이끌 것이라며 금리 인하의 정당성을 이미 설파해 왔다. 변동성은 미지의 공포가 학습된 데이터로 치환되는 과도기적 현상이다. 시장이 그의 새로운 통화정책 기조를 학습함에 따라 취임 전후 발언에 따른 변동성은 점진적으로 축소될 것이다.
미국 경제는 견조한 성장률 뒤에 소득계층 간 ‘K자형’ 양극화라는 균열을 안고 있다. 미국의 저축률 하락과 소비자 심리 악화는 유동성만으로는 실물 경제의 문제를 해결할 수 없음을 시사한다. 트럼프 행정부의 확장 재정과 워시의 생산성 중시 정책이 결합하는 ‘폴리시 믹스(Policy Mix·정책 조합)’는 바로 이 실물 경제의 생산성을 타깃팅할 것이다. 생산성 향상과 실적 성장을 견인하는 기업으로 자금이 집중되는 현상은 지속될 것이다. 반도체를 필두로 AI 인프라에 필수적인 국내 주요 산업과 가치주를 중심으로 우호적인 산업 및 정책적 환경 또한 유효하다.
올해 상반기(1~6월)는 워시라는 새로운 변수에 시장이 적응하는 구간이다. 이는 거시적 관점에서 이러한 적응은 패러다임 전환기에 나타나는 전형적인 진통이다. 오히려 변동성을 활용하여 실적 경쟁력을 갖춘 우량자산으로 포트폴리오를 재편하는 기회로 삼아야 한다.
