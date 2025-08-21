동아일보

앤디 김 “마스가 협력위해 美규제 완화 적극 검토”

한국계 첫 美상원의원 방한 간담회
“한미 정상회담서 협력목표 구체화… 이후 의회 차원 투자지원 속도낼것
주한미군 감축은 韓과 협의가 필수… 한반도 주둔에 초당적 지지 있다”

20일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 간담회에서 답변을 하고 있는 앤디 김 미국 상원의원. 전영한 기자 scoopjyh@donga.com
20일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 간담회에서 답변을 하고 있는 앤디 김 미국 상원의원. 전영한 기자 scoopjyh@donga.com
한국계 첫 미국 상원의원인 앤디 김 의원(43·민주·뉴저지)이 “현재 부족한 미국의 조선업 역량을 한국과의 협력을 통해 빠르게 보완할 수 있다”며 “한미 정상회담 이후 의회 차원에서도 (미국 조선업) 규제 완화와 투자 지원에 속도를 낼 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

김 의원은 20일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 간담회를 갖고 “조선업은 (한미) 양국이 윈윈할 수 있는 대표적인 분야”라며 이같이 말했다. 김 의원은 “이번 정상회담은 한미 관계와 경제 안보를 재확인하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “정상회담을 통해 협력 목표가 구체화되고 이에 기반한 입법 및 정책 추진이 본격화될 것”이라고 전망했다. 김 의원은 태미 더크워스 미 상원의원과 함께 한미 정상회담을 앞두고 의회 차원의 양국 간 조선업 협력 방안을 모색하고자 18일부터 방한했다.

김 의원은 미국 조선업 보호를 위해 제정된 ‘존스법(Jones Act)’ 등 선박 규제를 완화해달라는 한국 조선업계 요청에 대해선 “지금은 미국이 필요한 선박 수 목표치와 어떤 분야에 필요한지를 명확히 하는 게 우선”이라며 “투자와 관련해선 한국이 내놓을 투자 계획과 이들이 어떤 역할을 하고, 전략은 무엇인지, 장애물은 무엇인지 분명하게 살펴야 한다”고 강조했다.

김 의원은 조선업 지원과 관련해 “진전이 가능한 부분부터 진행 중”이라면서 “일단 정상회담 결과와 투자 계획이 확실해져야 속도 조절이 가능하다. 정상회담 결과를 보고 나서 의회가 즉시 필요한 조치를 검토할 것”이라고 말했다.

김 의원은 중국이 한미 조선업 협력 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트에 반발하는 데 대해선 “중국의 경고는 한미 협력의 중요성을 확인해 주는 것”이라며 “중국의 어떤 위협적인 언사에도 한미 관계 발전은 멈추지 않을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “이재명 대통령이 방미 전 일본을 먼저 방문해 정상회담을 하겠다는 결정은 매우 전략적이고 탁월하다”며 한미일 3자 협력 필요성을 강조했다. 그는 “3자 협력이 지역 안보와 경제 협력에 핵심적인 역할을 할 것”이라면서 “3자 정상회담을 추진하고 (한미일) 국회 차원의 협력 강화에 적극적으로 나설 예정”이라고도 밝혔다.

김 의원은 트럼프 행정부에서 주한미군 감축 가능성이 나오는 데 대해선 “미군 감축은 한국과의 긴밀한 협의와 투명한 소통을 반드시 거쳐야 한다”고 강조했다. 이어 “미군의 한반도 주둔에 대해선 미 의회에 강력한 초당적 지지가 있다는 점을 강조하고 싶다”며 “확장 억제를 제공하고 한반도 안보를 보장해야 한다는 점을 트럼프 행정부에 강력히 전달했다”고 했다.

신나리 기자 journari@donga.com
