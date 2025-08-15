“의지만 있으면 이뤄져” AI로 되살린 김구 육성

독립운동가 5인 모습-목소리 복원
김규식-이시영 선생 육성 자료 없어
어렵게 찾은 직계 후손 음성 활용해
“하려는 의지만 있으면 일은 반드시 이루어진다.”(김구 선생)
떨리는 목소리로 광복의 감격을 전한 백범 김구 선생 등 독립운동가들의 80년 전 육성과 얼굴이 인공지능(AI) 기술을 통해 되살아났다.
SK텔레콤과 독립기념관은 광복 80주년을 맞아 AI 기술로 독립운동가들의 당시 모습과 목소리를 복원한 ‘광복의 기쁨, 27년 만의 환국’ 영상을 14일 유튜브 등을 통해 공개했다. 이 콘텐츠는 독립기념관이 소장한 ‘대한민국 임시정부 요인 환국 기념 서명포’를 바탕으로 제작됐다. 서명포는 중국 충칭에 있던 김구 선생 등 독립운동가 35명이 1945년 11월 광복에 대한 감격과 희망의 메시지를 적은 글이다. 이들은 그 후 11월 23일과 12월 1일 차례로 고국으로 돌아왔다. 27년 만의 환국(還國)이었다.
SK텔레콤은 서명포에 글귀를 남긴 김구, 김규식, 신익희, 이시영, 조소앙 선생 등 5인의 목소리와 모습을 복원했다. 이 과정에 SK텔레콤 AI 미디어 개선·복원 솔루션인 ‘슈퍼노바(SUPERNOVA)’와 음원분리(Soundistill) 기술이 활용됐다. SK텔레콤 미디어랩 관계자는 “음성은 사료가 남아 있지 않거나, 있어도 누구 목소리인지 구분하기 힘든 것이 대부분이었다”며 “신익희 선생의 경우 사투리 특유의 억양을 살려 복원했고, 육성 자료가 남아 있지 않은 김규식 이시영 선생은 직계 손자의 음성을 활용해 복원했다”고 설명했다.
최대 난관은 직계 후손을 찾는 일이었다. 이시영 선생의 경우, 수소문 끝에 이 선생의 직계 손녀인 이종순 씨의 연락처를 확보해 연락을 시도했지만 90세의 나이로 통화 등이 어려웠다. 주소를 찾아 방문하고 편지를 남긴 덕분에 이 선생의 막내 손자인 80대 이종택 씨의 음성을 확보해 선생의 광복 당시 나이에 맞게 목소리를 살려낼 수 있었다.
표정, 당시 의복의 특징 등은 AI로 생성했다. 이렇게 재탄생한 사진과 음성을 통해 독립운동가들이 서명포에 적었던 글귀를 직접 낭독하는 영상을 만들어 냈다.
