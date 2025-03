007 주제가로… 리사, K팝 가수 첫 오스카 공연

와이어에 매달려 공중에서 내려와

크게보기 케이팝 가수 최초로 2일(현지 시간) 미국 아카데미 시상식 축하 무대에 선 블랙핑크 리사(가운데). 리사는 영화 ‘007 죽느냐 사느냐’(1973년)의 주제곡을 불렀다. 로스앤젤레스=AP 뉴시스

리사는 이날 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제97회 아카데미 시상식에서 래퍼 도자 캣, 영국 싱어송라이터 레이와 함께 2부의 축하 무대에 등장했다. 이들은 원래 최근 함께 작업한 리사의 신곡 ‘본 어게인(Born Again)’을 부를 것으로 알려졌지만, 그 대신 영화 ‘007 시리즈’의 주제가를 연이어 불렀다.리사는 배우 마거릿 퀄리가 ‘007’ 사운드트랙에 맞춰 탱고 공연을 선보인 뒤 등장했다. 반짝이는 검은색 드레스를 입고 와이어에 매달려 공중에서 내려온 리사는 ‘007 죽느냐 사느냐’(1973년)의 주제곡인 ‘리브 앤드 렛 다이(Live and Let Die)’를 열창했다. 붉은색 드레스 차림의 무용수들과 함께 선보인 댄스도 시상식 분위기를 달아오르게 했다. 도자 캣은 리사에 이어 ‘다이아몬즈 아 포에버(Diamonds are Forever)’를, 레이는 ‘스카이폴(Skyfall)’을 불렀다.