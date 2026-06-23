[글로벌 현장을 가다/유근형]“40도 폭염에 에어컨 규제?”… 佛 친환경 정책 논란

크게보기 프랑스 파리의 한 미용실에서 사용 중인 간이 에어컨. 실외기 없이 호스로 더운 바람을 외부로 내보내는 방식이다. 에어컨 실외기 설치 규제가 강한 프랑스에서 최근 인기가 급상승하고 있다. 파리=유근형 특파원 noel@donga.com

실제로 프랑스의 냉방 시설이 충분치 않다는 우려가 더욱 커지고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 프랑스의 에어컨 보급률은 약 25%다. 미국(약 90%), 한국(약 86%)은 물론이고 스페인과 이탈리아(각 45%) 등보다도 훨씬 낮다.이는 엄격한 문화재 및 도시 미관 보호 정책과도 연관이 있다. 파리 도심의 대부분 건물은 19세기 중반에 세워졌다. 당국 또한 이런 건물들을 주요 문화재나 다름없이 취급한다.이로 인해 건물 외벽에 실외기를 설치하려면 지방자치단체의 허가는 물론이고 공동주택 관리조합의 승인까지 얻어야 한다. 마레 역사지구, 주요 문화재 인접 지역에서는 사실상 에어컨 실외기 설치가 불가능하다는 의미다. 파리 15구에서 아파트 관리인으로 일하는 장 아그헤스 씨는 “각종 규제도 까다롭지만 오래된 건물의 가치 훼손을 우려하는 집주인들도 실외기가 있는 대형 에어컨 설치에 부정적”이라고 설명했다.2014년 4월부터 올해 3월까지 12년간 파리를 이끈 안 이달고 전 시장의 친(親)환경 정책 또한 ‘에어컨 없는 파리’에 큰 영향을 끼쳤다. 중도좌파 사회당 소속인 그는 탄소 배출 감축, 자전거 확대, 차량 통행 축소 등의 정책을 강조했다. 폭염 대책 또한 냉방기 확대보다 녹지 확대, 그늘 조성, 급수대 확충 등을 우선시해왔다. 학교 등 일부 공공시설에서는 아예 에어컨 설치 자체를 금했다.에마뉘엘 그레구아르 시장 또한 사회당 소속이며 전임자와 비슷한 정책을 취하고 있다. 이에 보수 진영에서는 “사회당 소속 시장들이 폭염의 현실을 과소평가한다”고 비판한다. 특히 2024년 파리 올림픽 당시 각국 선수단이 이동하는 버스에서조차 에어컨이 나오지 않아 상당수 선수들의 경기력에 악영향을 끼쳤다는 비판이 제기됐다.이로 인해 최근에는 ‘실외기 없는 간이 이동형 에어컨’이 주목받고 있다. 에어컨에 연결된 호스를 통해 외부로 더운 공기를 빼내는 방식이다. 각종 사무실, 식당, 부동산, 미용실 등 파리의 주요 자영업자들은 최근 너 나 할 것 없이 간이 에어컨을 쓰고 있다.프랑스 당국은 연일 폭염 대책을 쏟아내고 있다. 적색 경보가 발령된 파리 등의 지역 축제에서 음주 행위를 금했고 일부 도시에서는 예정된 콘서트 등도 취소시켰다. 월드컵 기간의 길거리 응원도 금지됐고 파리와 프랑스 나머지 지역을 잇는 기차 노선 71편의 운행도 하지 않고 있다. 파리의 관광 명소 에펠탑 운영 마감 시간 또한 기존의 자정경에서 매일 오후 4시까지로 대폭 앞당겼다. 파리 시내 곳곳에 1400개의 음수대도 운영하고 있다.교육부는 22일 약 850개의 학교에 휴교령을 내렸다. 이 외 1500개 학교에는 학생들의 이른 하교를 허용했다.다만 이 정도 정책만으로는 기후변화에 대응하는 것이 미흡하다는 지적도 상당하다. 에어컨 관련 각종 규제의 해제를 외치는 시민들은 “폭염은 노약자, 중환자 등의 생명과 건강에도 직결되는 실존적 위협이며 파리의 역사적 경관을 보존하는 것보다 훨씬 중요한 일”이라고 주장한다.‘에어컨 규제 해제’ 의제가 내년 4월경 치러질 프랑스 대선의 주요 쟁점으로 부상할 것이란 전망에도 최근 힘이 실리는 분위기다. 더위를 피하기 위해 ‘파리 청년문화의 메카’ 생마르탱 운하를 찾았다는 시민 라일라 미즈월렌 씨는 “폭염은 매년 수천 명을 죽이는 실존적 위협”이라며 “‘친환경’만 중시하며 무조건적인 에어컨 규제를 고수하는 세력에게는 투표하지 않을 것”이라고 밝혔다.