누구나 원하는 삶[정덕현의 그 영화 이 대사]〈107〉

‘최고의 기회는 달콤한 지옥에서 완성된다.’ 2006년 개봉한 영화 ‘악마는 프라다를 입는다’ 포스터에는 ‘달콤한 지옥’이라는 표현이 등장한다. 여기서 지옥이란 최고의 패션 매거진 런웨이에 입사했지만, 악마 같은 편집장 미란다(메릴 스트립 분)를 만나게 된 앤드리아(앤 해서웨이 분)의 상황을 뜻한다.
야근은 기본이고 퇴근 후에도 휴대전화는 끊임없이 울려댄다. 24시간 대기 상태인 데다, 심지어 미란다의 쌍둥이 딸들 방학 숙제까지 해줘야 한다. 본래 저널리스트를 꿈꿨고 패션지나 명품에는 관심조차 없던 앤드리아는 살아남기 위해 적응해 가면서 변화한다. ‘내면의 아름다움’이 중요하다고 여겼던 그녀는 명품으로 스타일을 갖추면서 미란다의 눈에 들고, 선배를 위협하는 위치에까지 올라선다.
지옥 같은 일상이지만 화려한 명품과 스포트라이트 속에서 앤드리아는 조금씩 그 삶의 달콤함을 즐기기 시작한다. 하지만 살아남기 위해 동료의 꿈마저 짓밟는 미란다의 모습을 보며 깨닫게 된다. 그런 달콤한 삶에는 반드시 그에 상응하는 대가가 따른다는 사실을. 앤드리아는 자신은 그런 삶을 원하지 않는다고 말하지만 미란다는 단칼에 그 말을 잘라버린다. “웃기지 마. 누구나 이런 삶을 원해. 다들 우리처럼 되길 원해.”
최근 시즌2를 선보인 ‘악마는 프라다를 입는다’는 패션계를 배경으로 한 달콤 쌉싸름한 코미디다. 동시에 자본주의의 민낯을 보여주는 작품이기도 하다. 누구나 화려한 성공을 꿈꾸지만, 성공하고 또 이를 유지하려면 악마 같은 선택들을 대가로 치러야 한다고 말한다. ‘누구나 원하는 삶’에 따르는 대가를. 시즌2에도 쏠리는 대중들의 시선을 보면, 명품으로 대변되는 성공을 좇는 삶은 세월이 흘러도 변한 게 없는 듯하다.
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