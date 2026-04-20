[신문과 놀자!/미션 나의 문해력]방증(傍證), 반증(反證)

‘인니·프랑스 대통령 방문, 국력 방증’, ‘핵심 부품 벌써 줄줄이 교체, 졸속 사업 방증’.
신문을 읽다 보면 ‘방증’이라는 표현을 정말 자주 보게 됩니다. 그런데 이 ‘방증’을 ‘반증’과 혼동하는 경우가 의외로 많은 것 같습니다. 오늘은 이 두 단어의 차이를 확실히 짚어 보겠습니다.
먼저 방증(傍證)의 한자를 살펴볼게요. ‘방(傍)’은 ‘곁, 옆’이라는 뜻입니다. 방관(傍觀), 방청(傍聽), 방점(傍點) 등의 단어에서 방(傍)이 쓰이고 있습니다. ‘증(證)’은 ‘증거’를 의미합니다. 따라서 방증은 곁에서 돕는 증거를 말합니다.
이번에는 반증(反證)을 살펴볼까요. ‘반(反)’은 ‘반대’라는 뜻입니다. 따라서 반증은 어떤 주장이나 사실이 틀렸음을 증명하는 반대 증거를 일컫는 말입니다. 방증이 옆에서 힘을 실어 주는 증거라면, 반증은 정면에서 반박하고 뒤집는 증거인 셈이지요. 예를 들어 ‘그 학생의 성적은 성실함의 방증이다’라고 하면 성적이라는 결과가 그 학생의 성실함을 간접적으로 증명해 준다는 뜻이 됩니다. ‘그의 잦은 지각은 성실하다는 평가에 대한 반증이다’라고 하면 잦은 지각이 성실하다는 평가를 뒤집는 증거가 된다는 의미입니다.
● 생각하기
여러분의 일상 속 사소한 행동이 사실은 자신을 증명해 내는 방증이라고도 볼 수 있습니다. 매일 아침 일찍 일어나는 습관은 부지런함의 방증이고, 꾸준히 읽는 책들은 성장에 대한 열망의 방증이지요. 또 수업 시간에 선생님의 눈을 바라보며 경청하는 것, 선생님들께 웃으며 인사하는 모습은 여러분이 꽤나 괜찮은 학생임을 방증하는 증거가 될 것입니다. 여러분의 가치를 뒤집는 반증이 아닌 여러분의 가치를 증명하는 방증이 일상에 넘쳐나기를 응원합니다.
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