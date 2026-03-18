나는 화가다[이은화의 미술시간]〈414〉

1548년, 스무 살의 젊은 화가가 자신의 모습을 그렸다. 그림 상단에는 이렇게 적었다. “나 카타리나 판 헤메선이 나 자신을 그렸다. 1548년, 나이 20세.” 플랑드르 화가 판 헤메선의 ‘자화상’(1548년·사진)에는 화가로서의 자부심이 오롯이 새겨져 있다.
당시 화가의 자화상은 낯선 장르가 아니었다. 그러나 판 헤메선의 시선은 동시대 화가들과 분명한 차이가 있다. 그녀는 그림을 그리는 순간, 즉 화가의 일상을 화면 속에 담았다. 알브레히트 뒤러처럼 자신을 귀족이나 성자, 혹은 그리스도의 모습으로 이상화하던 전통과는 다른 접근이었다. 그림 속 화가는 이젤 앞에 앉아 붓을 든 채 막 작업을 시작하려는 참이다. 이젤 위에는 아직 완성되지 않은 머리 스케치가 놓여 있다. 화가의 도구와 작업 과정까지 가감 없이 드러내는 형식은 당시 매우 이례적이었다. 이 작품이 화가의 일상을 묘사한 최초의 자화상 가운데 하나로 꼽히는 이유다.
치밀한 구성도 흥미롭다. 화가는 오른손에 붓을 쥐었고, 작업 중인 머리 스케치의 위치 또한 실제와 반대다. 이는 거울에 비친 이미지를 반전시켜 표현한 결과다. 무엇보다 경이로운 사실은 화가가 여성이라는 점이다. 16세기 유럽에서 여성이 정식 미술 교육을 받고 전문 화가로 입신하기란 불가능에 가까웠다. 판 헤메선은 화가였던 아버지의 작업실에서 수련하며 실력을 쌓았고, 마침내 안트베르펜 화가 길드의 마스터로 인정받았다. 이후 귀족과 부유한 시민들의 초상화로 명성을 얻었고, 합스부르크 왕가의 섭정이던 오스트리아의 마리아의 후원도 받았다.
판 헤메선의 자화상은 단순한 자기 묘사를 넘어선다. 여성 예술가가 스스로의 존재를 역사의 화면 위에 직접 새겨 넣은 상징적 장면이기 때문이다. 붓과 팔레트를 든 젊은 화가는 조용하지만 분명한 목소리로 선언하는 듯하다. “나는 화가다”라고.
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