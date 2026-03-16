[사설]아카데미 두 번 들어 올린 ‘케데헌’

한국이 만들지 않았지만 가장 한국적인 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 15일 미국 로스앤젤레스에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하며 2관왕에 올랐다. 이로써 ‘케데헌’은 골든글로브, 그래미에 이어 오스카까지 거머쥐었다. 21일 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 복귀 공연에 세계인의 시선이 쏠린 가운데 ‘케데헌’의 낭보까지 전해지며 K팝의 황금시대가 열렸다는 평가가 나온다.
‘케데헌’의 수상은 그동안 축적됐던 한국 문화의 힘이 폭발한 것으로 봐야 한다. 앞서 2020년 봉준호 감독이 영화 ‘기생충’으로 아카데미 작품상과 감독상 등 4개 상을 휩쓸었다. 2023년 드라마 ‘오징어 게임’은 에미상 4관왕, 지난해 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 토니상 6관왕을 수상했다. 로제의 노래 ‘아파트’는 올해 그래미상 3개 부문 후보에 올랐다. 오스카상 수상 당시 봉 감독은 “내 앞에는 수많은 영화 선배님이 계신다”며 앞선 한국 영화감독들에게 그 공을 돌렸다. ‘케데헌’ 매기 강 감독은 이날 인터뷰에서 “영화감독으로서 가장 감격했던 순간은 ‘기생충’의 수상을 지켜봤던 것”이라고 했다.
‘케데헌’의 주인공인 걸그룹 ‘헌트릭스’는 K팝과 팬덤으로 악령을 퇴치하고, 한식을 즐겨 먹는다. 그 배경으로는 서울 곳곳이 등장한다. 한국 민속 문화가 영화에 스며들어 디즈니의 상상력 못지않은 환상적인 세계가 펼쳐진다. 강 감독과 ‘케데헌’을 공동 연출한 크리스 아펠한스는 “세계적인 영향력을 가진 한국 영화, 음악, 코미디를 버무려 수프처럼 만들자고 했다”고 말했다.
강 감독뿐만 아니라 ‘헌트릭스’ 보컬을 맡은 가수 3명은 어릴 적 이민을 갔거나 이민 2세들이다. 강 감독은 “나처럼 생긴 사람들이 주인공인 이 영화가 나오기까지 오랜 시간이 걸렸다”며 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 했다. ‘골든’을 만들고 부른 이재는 “어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 나를 놀렸지만 지금은 모두 우리 노래를 부른다”고 말했다. ‘한국적’이라는 다양성을 지키며 세계인이 즐기는 문화를 만들어낸 이들의 성취가 자랑스럽다.
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