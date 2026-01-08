[HBR 인사이트]천재적 아이디어가 팀장 선에서 사라지는 이유

혁신은 모든 기업의 생존을 결정짓는 화두다. 대다수 최고경영진은 현장의 목소리에 귀를 기울이며 아래로부터 올라오는 독창적인 아이디어를 갈망한다. 하지만 현장의 신선한 통찰이 경영진의 책상에 도달하기 전, 중간관리자라는 문턱을 넘지 못하고 사라지는 경우가 허다하다. 왜 중간관리자들은 조직의 미래를 바꿀 수 있는 직원의 아이디어를 외면하거나 거절하는 것일까? 최근 진행된 연구는 그 원인이 관리자의 무능함이 아니라 정교하게 계산된 ‘사회적 지위의 역학’에 있음을 보여준다.
미국 유타대와 코넬대 연구팀의 공동연구 결과에 따르면, 중간관리자는 직원의 아이디어를 검토할 때 아이디어의 가치뿐만 아니라 자신의 평판과 지위를 동시에 고려한다. 연구팀은 이를 ‘아이디어 지지자의 딜레마’라고 명명했다.
여기서 핵심은 아이디어가 성공했을 때와 실패했을 때의 보상 체계가 관리자에게 불리하게 작동한다는 것이다. 아이디어가 성공하면 외부 사람들은 아이디어를 제안한 직원에게 압도적인 공을 돌린다. 연구팀은 이를 ‘심리적 소유감’ 때문이라고 분석하는데, 정작 위험을 감수하고 아이디어를 상부에 보고한 관리자가 받는 칭송은 직원에 비해 미미하다. 결과적으로 관리자와 직원 간의 위상 격차는 줄어들고, 관리자는 자신의 상대적 우위가 약해졌다고 느끼게 된다.
아이디어가 실패했을 때는 상황이 더욱 혹독하다. 사람들은 성공했을 때보다 실패했을 때 훨씬 더 집요하게 책임자를 찾는다. 이때 비난의 화살은 아이디어를 낸 직원뿐만 아니라 이를 승인한 관리자에게도 똑같이 쏟아진다. 특히 실패로 인한 위상 손실은 성공으로 얻을 수 있는 잠재적 이득보다 훨씬 크다. 결국 관리자 입장에서는 아이디어를 지지하는 행위 자체가 성공 여부와 관계없이 자신의 지위를 위태롭게 만드는 ‘위험한 도박’이 되는 셈이다.
실제로 관리자 600명을 대상으로 한 실험에서, 관리자들은 아이디어를 지지했을 때보다 거절했을 때 자신의 지위가 더 안전하게 유지되거나 오히려 강화될 것이라고 예상했다. 이는 혁신을 가로막는 병목 현상이 관리자 개인의 성향이 아니라 조직 내 지위 시스템의 구조적 문제에서 기인한다는 점을 시사한다.
그렇다면 조직은 어떻게 이 딜레마를 극복하고 아이디어의 선순환 구조를 만들 수 있을까? 연구는 크게 두 가지 해결책을 제시한다. 첫째는 의사결정 구조의 대대적인 개편이다. 특정 관리자 한 명의 판단에 아이디어의 생사 여부를 맡기지 말고 ‘혁신 패널’을 도입해야 한다. 이해관계가 없는 다양한 전문가와 경영진이 참여하는 패널 방식은 관리자 개인이 짊어져야 할 정치적 부담을 분산시킨다. 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMS)처럼 외부 심사위원을 활용하는 것도 좋은 방법이다. 또한 사내 지식 공유 플랫폼을 구축해 직원들이 직접 아이디어를 제안하고 동료들과 함께 보완해 나가는 ‘시장형 혁신 모델’을 만드는 것 역시 관리자의 검토 부담을 줄이는 대안이 된다.
둘째는 관리자에 대한 인센티브 구조와 문화를 재정의하는 것이다. 관리자가 직원의 아이디어를 배우고 지지하는 과정을 ‘권한 약화’가 아닌 ‘정보 자원 활용 역량’으로 평가해야 한다. 이를 위해 전문가들은 리더십 역전을 수용하는 문화가 필요하다고 조언한다. 관리자가 때로는 추종자나 학습자가 되어 직원의 전문성을 존중하는 것을 리더십의 중요한 지표로 삼아야 한다는 것이다.
아울러 구글의 ‘페일 포워드(Fail Forward)’ 정신처럼 실패에 대한 낙인을 제거하는 문화가 필수적이다. 실패를 탐색적 연구의 과정으로 인정하고 연간 매출의 일정 부분을 꾸준히 투자하는 코닝 글래스의 사례는 좋은 본보기가 된다.
혁신은 뛰어난 천재 한 명의 아이디어만으로 완성되지 않는다. 그 아이디어를 발견하고 상부에 전달하는 중간관리자들이 자신의 자리를 위협받지 않는다는 심리적 안전감을 느낄 때, 비로소 조직의 혁신 엔진은 멈추지 않고 돌아갈 수 있다. 경영진은 관리자를 단순히 아이디어의 필터로 보기보다는 혁신의 가치를 함께 키워 나가는 공동 설계자로 대우해야 한다.
※ 이 글은 HBR(하버드비즈니스리뷰) 디지털 아티클 ‘구성원의 혁신 아이디어가 관리자 지위 낮춘다’ 원고를 요약한 것입니다.
