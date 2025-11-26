[오늘과 내일/한애란]서울대 10개 대신 KAIST 10개 만들기

이재명 정부의 대표 교육 공약 ‘서울대 10개 만들기’ 방안이 올해 안에 확정된다고 한다. 지역 거점 국립대학 9곳을 서울대 같은 명문대로 키우겠단 구상이다. 구체적으론 서울대(6300만 원)의 40% 수준인 거점 국립대 학생 1인당 평균 교육비(2520만 원)를 70%까지 높일 계획이다. 이를 위해 2030년까지 4조 원 예산을 추가 투입한다.
이걸 왜 할까. 사업의 목적을 찾기 위해 정부 발표자료를 꼼꼼히 들여다봤다. 크게 두 가지였다. ‘수도권 중심의 대학 서열화 완화’와 ‘국가 균형성장 달성’. 그리고 머릿속에서 질문들이 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다.
지방 학생들은 왜 수도권 대학으로 몰릴까. 교육·연구 인프라의 격차 때문일까. 실제론 취업 때문 아닐까. 만약 지역 대학에 우수한 학생이 많이 진학한다면 그 지역이 발전할까. 이들이 졸업 후 일자리를 찾아 수도권으로 떠나 버리면 남는 게 없지 않을까. 졸업생이 지역에 남으려면
결국 중요한 건 일자리이다. 수도권 쏠림을 막고 국가 균형성장을 이루려면 괜찮은 일자리를 창출할 기업을 지역이 끌어들일 수 있어야 한다. 대학 실험실과 산업 현장이 연계된 기술 생태계를 구축해야 한다. 그게 바로 정부가 추구할 대학 혁신의 방향이다.
그럼, 대학 교육이 어떻게 바뀌어야 기업이 호응할 수 있을까. 이는 한국의 미래 먹거리가 될 산업이 무엇이냐의 문제다. 대학 교육은 미래 인재를 키우는 일이고, 어떤 인재를 기를지는 곧 어떤 산업을 육성하느냐와 직결되기 때문이다. 이 정부는 이미 답을 내놓은 바 있다. ‘인공지능(AI) 3대 강국’이란 슬로건으로 말이다.
그렇다면 ‘서울대’는 대학 혁신의 롤모델이 될 수 없다. 서울대는 분명 우수한 대학이지만 모든 분야를 다 아울러야만 하는 종합대학이기도 하다. 두루두루 다 잘하는 만능의 대학을 따라가기엔 시간과 예산 모두 촉박하다. 2030년까지 고작 4조 원 예산을, 그것도 9개 대학에 나눠서는 턱도 없다. 자칫 예산 나눠 먹기 식에 그칠 우려가 있다.
대학 혁신의 롤모델은 어디인가
효율성을 생각한다면 서울대가 아닌 한국과학기술원(KAIST) 모델이 답이다. 젠슨 황 엔비디아 대표가 콕 집어 언급했을 정도로 KAIST는 AI 연구에 있어 한국 최고의 대학이다. 미국 평가 사이트 CS랭킹 기준으로도 AI 분야에선 KAIST(6위)가 서울대(16위)를 앞선다. 40년 가까이 이공계 특성화 대학으로 한 우물을 판 결과다.
이미 지방에는 울산과학기술원(UNIST), 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 한국에너지공대(KENTECH) 같은 이공계 특성화 대학이 운영 중이다. 공학 분야에 특화된 지역 거점 국립대도 있다. 경쟁력 있는 기술 분야에 집중 투자한다면 제2, 제3의 KAIST는 얼마든지 나올 수 있다.
파격적인 국가 지원으로 단기간에 AI 명문대를 만들 수 있음을 보여주는 사례도 있다. 아랍에미리트(UAE)가 2019년 설립한 세계 최초의 AI 대학인 무함마드 빈 자이드 AI 대학(MBZUAI)이다. 불과 설립 6년 만에 AI 분야에서 서울대와 맞먹는 세계 18위 대학으로 평가됐다. 해외 석학을 대거 유치하고, 100% 장학금 혜택을 주면서 전 세계 우수 학생을 끌어모은 결과다.
이런 주장이 교육계에서 받아들여질 것 같진 않다. 교육부가 어렵게 끌어온 예산을 과학기술정보통신부 산하의 과학기술원과 나누라는 얘기이기 때문이다. 높은 부처 간 장벽을 생각하면 이는 거의 불가능에 가까운 일이다. ‘서울대 10개 만들기’로 지방 국립대를 살릴 것이냐, ‘KAIST 10개 만들기’로 지방을 살릴 것이냐. 선택의 시간이 다가오고 있다.
