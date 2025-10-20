[사설]트럼프-김정은 ‘번개’에 기대는 韓… 뒷감당은 할 수 있나

이달 말 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한을 앞두고 북-미 정상 간 회동 가능성에 관심이 집중되고 있다. CNN방송은 미국 정부가 트럼프 대통령 방한 때 김정은 북한 국무위원장과 만나는 방안을 두고 내부 논의를 해 왔다고 보도했다. 여기에 유엔군사령부가 트럼프 대통령 방한 기간에 판문점 공동경비구역(JSA) 특별견학을 중단하고, 트럼프 1기 때 북-미 실무를 맡았던 케빈 김 국무부 부차관보가 주한 미국대사대리로 임명될 것이라는 소식도 들려왔다.
예측 불허의 불확실성을 즐기는 트럼프 대통령이니 방한을 앞두고 북-미 번개 만남 가능성에 새삼 시선이 쏠리는 것은 어쩌면 당연하다. 2019년 6월 주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 일본을 방문한 트럼프 대통령이 북-미 회동을 불쑥 제안한 뒤 불과 32시간 만에 판문점에서 김정은을 만난 것처럼 이번에도 트럼프 대통령의 즉석 제안과 김정은의 덥석 승낙 끝에 또 하나의 외교 이벤트를 연출할 가능성은 있다.
다만 지금 드러난 동향은 만일의 가능성을 대비하는 차원이지 실제 성사될지를 두고선 회의적 시각이 많다. 이번 방한 중 트럼프 대통령의 최우선 과제는 시진핑 중국 주석과의 무역 갈등 담판에 있다. 김정은과의 회동에까지 관심을 둘지는 두고 봐야 한다. 김정은도 6년 전의 소득 없는 만남을 이번에 되풀이할 만큼 호락호락하지 않다. 아무리 보여주기 ‘쇼’라도 상호 이해가 맞아떨어져야 할 텐데 아직은 시기상조라는 게 일반적인 관측이다.
그런데 우리 정부의 북-미 회동에 대한 기대감은 꽤나 높아 보인다. 트럼프 대통령이 김정은과의 회동에 관심을 두게 된 것도 이재명 대통령이 8월 워싱턴 회담에서 ‘페이스메이커’를 자처하며 만남을 적극 요청한 데서 비롯됐다. 더욱이 정동영 통일부 장관은 북-미 정상 회동 가능성을 크게 보며 “회동 장소는 판문점 북측 지역이고 이 대통령은 굳이 함께하지 않을 것”이라고까지 말했다. 어떻게든 대화의 물꼬를 터야 한다는 조바심의 산물일 것이다.
사실 그렇게 북-미 회동이 현실화되면 그 뒷감당이 더 큰 문제일 수밖에 없다. 당장 ‘비핵화 포기’를 대화 조건으로 내건 김정은은 핵보유국 인정의 출발점이라고 선전할 것이고, 한반도에서 이뤄진 북-미 회동에서 배제된 한국은 이후에도 소외될 것을 각오해야 한다. 준비도 전망도 없이 이뤄지는 깜짝 쇼가 부를 여파를 생각한다면 한반도의 운명을 그런 요행수에 맡길 수는 없는 일이다.
댓글 0