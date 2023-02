[파워인터뷰]“제로 금리, 버블-인플레 불러 경제위기 되레 키웠다”

△ 1962년 영국 출생

△ 케임브리지대 트리니티 칼리지 졸업

△ 옥스퍼드대 석사(근대사 전공)

△ 투자기업 라자드브러더스, GMO 근무

△ 1999년 ‘금융 투기의 역사(Devil Take the Hindmost)’ 발간

△ 2005년 ‘신용 크런치 타임(Crunch Time for Credit?)’ 발간

△ 2008년 미국 언론상 ‘조지 포크상’ 수상