예약부터 결과 상담까지…KMI, ISO 9001 인증 획득

KMI한국의학연구소는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 품질경영 국제 규격인 ISO 9001 인증을 획득했다고 2일 밝혔다. 이번 인증으로 전국 8개 건강검진센터의 검진 서비스 전반이 국제 수준의 품질관리 체계를 갖췄음을 인정받았다.
ISO 9001은 국제표준화기구가 제정한 품질경영시스템 국제표준으로, 기업이나 기관이 고객에게 제공하는 서비스 품질을 지속적으로 관리하고 개선할 수 있는 체계를 갖추고 있는지를 평가하는 인증이다.
이번 인증은 전국 8개 KMI 건강검진센터를 대상으로 진행됐다. 예약부터 건강검진, 결과 상담에 이르는 전 과정의 품질경영시스템이 국제 기준에 부합하는지에 대해 한국경영인증원(KMR)의 객관적인 평가를 거쳐 인증이 이뤄졌다.
KMI는 인증 획득을 위해 품질경영시스템(QMS)을 구축하고 업무 프로세스와 운영 매뉴얼을 표준화했다. 또한 내부 프로세스 점검과 리스크 관리 체계를 고도화하고, 한국경영인증원의 서류 및 현장 심사를 거쳐 ISO 9001 인증을 획득했다.
최근 건강검진 수요가 증가하면서 검진 결과의 정확성뿐 아니라 예약, 상담, 사후관리 등 서비스 전반의 품질을 체계적으로 관리하려는 움직임도 확대되고 있다. 업계에서는 검진기관의 품질관리 체계를 객관적으로 검증받는 것이 소비자 신뢰 확보를 위한 중요한 요소로 자리 잡고 있다고 보고 있다.
이광배 KMI 이사장은 “이번 ISO 9001 인증은 KMI가 건강검진 서비스 전반에 걸쳐 국제 수준의 품질경영시스템을 구축했음을 객관적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 고객 중심의 지속적인 품질 개선과 체계적인 운영을 통해 더욱 신뢰받는 건강검진 전문기관으로 자리매김하겠다”고 말했다.
KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 서울 광화문·여의도·강남을 비롯해 수원, 대구, 부산, 광주, 제주 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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