내년 공휴일, 총 72일…3일 이상 연휴는 10번

2027년 공휴일이 총 72일로 집계됐다. 주 5일제를 적용하는 기관의 경우 토요일까지 더한 전체 휴일은 119일이며, 3일 이상 이어지는 연휴는 총 10번이다.
우주항공청은 2027년도 우리나라 달력 제작 기준이 되는 ‘2027년 월력요항’을 29일 발표했다. 월력요항은 천문역법에 따른 정확한 날짜와 절기, 관련 법령이 정하는 공휴일 등을 국민들이 일상생활과 각종 활동에 활용할 수 있도록 우주항공청이 천문법에 따라 매년 발표하는 달력 제작 기준 자료다.
2027년 공휴일은 일요일 52일에 국경일·대체공휴일, 올해부터 공휴일로 지정된 노동절·제헌절을 더해 총 76일이다. 다만 설날(2월 7일), 현충일(6월 6일), 광복절(8월 15일), 개천절(10월 3일)이 일요일과 겹치면서 실제 공휴일은 72일이 된다.
주5일제 기관을 기준으로 3일 이상 쉴 수 있는 연휴는 총 10번이다. 가장 긴 연휴는 2월 6~9일 나흘간의 설 연휴로, 9월 14~16일 추석을 비롯해 3·1절·광복절·개천절·한글날 연휴가 사흘씩 이어진다.
자세한 사항은 우주항공청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
최지원
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0