“직무 스트레스 받아도 우울증 덜 겪었다”…일 중독과 다른 ‘업무 몰입’

같은 직장에서 같은 스트레스를 받아도 왜 어떤 사람은 버티고, 어떤 사람은 무너질까.
국내 직장인을 대상으로 한 연구에서 자신의 일에 의미와 보람을 느끼며 몰입하는 사람은 직무 스트레스가 높아도 우울증 위험이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 다만 연구진은 여기서 말하는 ‘업무 몰입’은 흔히 말하는 ‘일 중독’과는 전혀 다른 개념이라고 강조했다.
성균관대 의대 강북삼성병원 정신건강의학과 전상원·조성준 교수와 문지완 전공의 연구팀은 2020~2022년 강북삼성병원 기업정신건강연구소에서 정신건강 검진을 받은 직장인 2425명을 대상으로 직무 스트레스와 우울증, 업무 몰입도, 주관적 수면의 질의 연관성을 분석했다.
분석 결과 업무 몰입도가 낮은 직장인은 직무 스트레스가 조금만 높아져도 우울증 위험이 가파르게 증가하는 경향을 보였다. 반면 업무 몰입도가 높은 직장인은 같은 수준의 스트레스 환경에서도 우울증 위험이 상대적으로 낮았다.
연구팀은 업무 몰입도가 수면의 질이 떨어진 상황에서도 일정 부분 완충 역할을 하는 것으로 분석했다. 직무 스트레스가 주관적인 수면 만족도를 악화시키고, 이런 상태가 감정 회복을 방해해 우울증으로 이어질 수 있지만 업무 몰입도가 높은 사람은 이러한 영향을 덜 받는 경향을 보였다는 것이다.
● ‘업무 몰입’은 ‘일 중독’과 다르다
연구진은 이번 연구에서 말하는 업무 몰입을 단순히 오래 일하거나 업무량이 많은 상태로 이해해서는 안 된다고 설명했다.
업무 몰입은 자신의 일에서 의미와 보람을 느끼고 활기와 에너지를 얻으며 자발적으로 집중하는 긍정적인 심리 상태를 뜻한다. 일 자체를 통해 성취감과 만족감을 얻는 것이 특징이다.
반면 일 중독은 일을 하지 않으면 불안하거나 죄책감을 느껴 강박적으로 일하는 상태를 의미한다. 퇴근 후에도 쉬지 못하거나 몸이 아파도 일을 계속해야 한다고 느끼는 경우가 대표적이다.
연구진은 업무 몰입이 높은 사람은 우울과 번아웃 위험이 낮아질 수 있지만, 일 중독은 오히려 우울과 번아웃 위험을 높일 수 있다고 설명했다.
● “더 오래 일하라는 뜻 아니다”
전상원 교수는 “업무 몰입도가 직무 스트레스로 인해 직접 발생하는 우울증뿐 아니라 낮은 수면 만족감과 관련된 우울증까지 완충하는 역할을 할 수 있다는 점을 확인했다”며 “직장인 정신건강 관리에서 업무 몰입도가 중요한 요소임을 시사한다”고 말했다.
조성준 교수는 “직장인의 우울증을 예방하려면 스트레스를 줄이는 것뿐 아니라 건강한 업무 환경을 만드는 것도 중요하다”며 “직무 자율성 확대와 상사·동료의 지지 네트워크 구축, 유연근무제 등 직원들이 건강하게 업무에 몰입할 수 있는 조직 문화가 필요하다”고 말했다.
연구진은 이번 결과를 “더 오래 일하거나 더 열심히 일하라”는 의미로 받아들여서는 안 된다고 강조했다. 핵심은 업무량을 늘리는 것이 아니라 자신의 일에서 의미와 보람을 느끼며 건강하게 몰입할 수 있는 환경을 만드는 데 있다는 설명이다.
이번 연구 결과는 국제학술지 ‘Journal of Korean Medical Science(JKMS)’ 최신호에 게재됐다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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