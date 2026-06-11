“30초만에 심장 나이 확인”…최신 홈케어-홈트 기기에 시선 집중

서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2026 서울헬스쇼’의 마지막 날인 11일에는 집에서 운동하고, 건강을 관리하길 원하는 시민들의 ‘홈 트레이닝’, ‘홈케어’ 팁을 얻기 위한 발걸음이 이어졌다.
행사 첫날부터 가장 긴 줄이 늘어섰던 ‘홈트(홈 트레이닝)’ 전문 브랜드 스포틀러 부스에서는 접이식 실내용 자전거 ‘원더바이크’와 양발을 올리고 위 아래를 걷듯이 누르는 ‘에어스태퍼’를 체험할 수 있는 공간이 마련됐다. 서울 양천구에서 서울헬스쇼를 찾은 김원철(55) 씨는 “시간을 내서 운동하러 나가는 것이 쉽지 않은데 집에서 쉽게 할 수 있는 운동 기구가 있어 체험해보러 왔다”며 “부피도 얼마 차지하지 않아 부담이 없을 것 같다”고 했다. 원더바이크의 경우 무릎 정도 오는 높이에 손바닥 두 개 정도 너비로 집에서 큰 공간을 차지하지 않아 관람객들에게 호평을 받았다.
운동 전 건강 상태를 체크할 수 있는 다양한 진단기기들도 눈길을 끌었다. 인공지능(AI) 영상판독 기업 뷰노의 부스에서는 약 30초만에 심장의 건강 나이를 산출해주는 심전도 검사기 ‘하티브’를 체험해볼 수 있었다. 서울 영등포구에서 온 이예진(29) 씨는 “심장 나이가 높게 나와서 약간 놀랐다”며 “빈맥이 있다는 분석 결과가 나와서 건강 관리에 신경을 써야할 것 같다”고 했다. 뷰노는 왼쪽 종아리에 30초간 대고 있으면 실시간 심전도를 측정할 수 있는 가정용 소형 심전도 측정 의료기기 ‘하티브 P30’을 출시하기도 했다.
대한결핵 및 호흡기학회 부스에서는 폐기능을 확인하려는 관람객들이 줄을 서서 기다리고 있었다. 작은 호스 모양의 기기를 물고 숨을 끝까지 내쉬면 폐기능이 정상적으로 이뤄지고 있는지를 확인할 수 있다. 유광하 대한결핵 및 호흡기학회 이사장은 “폐 건강을 지키는 가장 기본적인 생활 수칙은 금연”이라며 “하루 두 번 이상 실내를 환기하고 물걸레 청소를 통해 실내 공기질을 관리하는 것이 도움이 된다”고 했다.
응급 상황이 발생했을 때 도움을 받을 수 있는 다양한 정보도 공유됐다. 국립중앙의료원 부스에서는 응급실에 가지 않고도 평일 야간, 휴일에 소아경증환자가 외래 진료를 받을 수 있는 달빛어린이병원을 홍보하고 있었다. 현재 전국에는 151개의 달빛어린이병원이 운영되고 있다. 김세연 국립중앙의료원 응급의료교육팀장은 “아직 달빛어린이병원이나 응급실 이용 방법을 잘 모르는 분들도 많아 적극적으로 홍보하고 있다”며 “응급실의 경우 선착순이 아니라 중증 환자가 우선이라는 점도 강조하고 있다”고 했다.
응급 상황이 발생했을 때 지병 때문에 먹는 약이나 최근 처방받은 약을 한눈에 볼 수 있는 플랫폼도 안내됐다. 건강보험심사평가원은 행사 부스에서 ‘최근 1년간의 투약 내역’을 확인할 수 있는 정부 서비스를 집중적으로 홍보했다. 해당 정보는 ‘건강e음’ 어플리케이션 혹은 심평원 홈페이지에서 확인할 수 있다. 심평원 관계자는 “급하게 병원에 가야하거나 응급 상황일 때 먹고 있는 약을 확인해야 하는 경우가 있다”며 “그럴 때 당황하지 않고 처방약을 확인할 수 있도록 안내하고 있다”고 했다. 부스를 방문한 최기영 씨(69)는 “급하게 병원에 가는 경우 먹던 약 이름이 기억이 안나서 당황했던 기억이 있다”며 “서울헬스쇼를 방문했다가 유용한 정보를 얻었다”고 말했다.