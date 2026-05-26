SBA, 초격차 스타트업 프로젝트 ‘모두의 챌린지 - 플랫폼 분야’ 참여기업 모집

[IT동아 X SBA공동기획] IT동아가 서울경제진흥원(SBA)과 함께 초격차 스타트업 프로젝트를 알립니다. 우리나라의 미래를 이끌 초격차 6대 전략산업 및 12대 신산업기술 분야에서 두각을 나타내는 유망 스타트업, 이들과 수요 기업이 동반 성장하며 성과를 만드는 모습을 생생하게 전달합니다.
서울시와 서울경제진흥원(이하 SBA, 대표이사 김현우)은 2025년부터 중소벤처기업부 및 창업진흥원이 총괄하는 “초격차 스타트업 프로젝트”의 개방형 혁신 분야 주관기관으로 선정되어 대·중견기업 수요 발굴과 대·중견기업과 딥테크 스타트업 간 PoC 매칭을 통해 국내 개방형 혁신 협력 플랫폼 역할을 수행하고 있다.
“초격차 스타트업 프로젝트”는 6대 전략산업 및 12대 신산업기술 (Ⓐ-AI, 반도체, 양자·보안·네트워크, 로보틱스, 모빌리티/Ⓑ-생명·신약, 헬스케어/Ⓒ-콘텐츠/Ⓓ-방산·우주항공·해양/ Ⓔ-친환경, 에너지·핵융합/Ⓕ-센서·공정·생산)을 보유한 딥테크 스타트업을 선발하여 독보적인 기술적 우위를 바탕으로 글로벌 시장을 선도할 신산업 분야 창업기업을 집중 육성하는 프로젝트이다.
이 가운데 초격차 스타트업의 개방형 혁신을 주관하는 SBA는 ‘모두의 챌린지 - 플랫폼 분야’의 참여기업을 모집한다. 플랫폼 기업이 보유한 실제 고객·상권·금융 데이터를 스타트업에 개방하고, AI 서비스 개발부터 실증·사업화까지 전 과정을 함께 지원하는 오픈이노베이션 프로그램이다. 이번 모집 규모는 총 10개사 내외로, 카카오모빌리티가 6개사, 카카오뱅크가 3개사, 토스가 1개사를 선발할 예정이다.
창업 10년 이내 기업 신청 가능
모두의 챌린지 플랫폼은 소상공인의 디지털·AI 전환(DX·AX) 촉진을 목표로, 플랫폼 기업과 스타트업이 실데이터를 기반으로 AI 경영 의사결정 솔루션을 공동 개발·실증하는 방식으로 운영된다. 데이터 분석, AI 모델링, 플랫폼 연동 기반 서비스 구현 역량을 갖춘 창업 10년 이내 기업이라면 누구나 신청할 수 있다. SBA는 총 10개사를 선정할 예정이며, 선정 기업은 올해 7월부터 12월까지 약 6개월간 수요기업과 협업해 과제를 수행하게 된다.
지원 내용은 자금·인프라·사업화 세 축으로 구성된다. 기업당 PoC 비용 최대 1억 원이 지원되며, 각 수요기업의 데이터와 테스트 인프라가 함께 제공된다. 과제 수행 결과에 따라 수요기업의 실 서비스 플랫폼 입점, 파트너사 연계 실증 기회 등 단계적 사업화 지원도 이어진다. 이번 사업에 선정된 기업은 2027년 초격차 스타트업 프로젝트 신청 시 서류 평가 가점 2점을 추가로 받을 수 있다.
카카오모빌리티·카카오뱅크·토스, 수요기업으로 직접 참여
이번 사업의 핵심은 국내 대표 플랫폼 3사가 직접 수요기업으로 참여한다는 점이다. 단순 자금 지원에 그치지 않고 각 사가 보유한 데이터와 인프라를 스타트업에 개방해 실질적인 AI 서비스 개발·검증까지 함께 추진하는 구조다.
카카오모빌리티는 6개사를 선정해 총 6개 과제를 진행한다. 유동인구·이동 흐름 등 모빌리티 데이터를 활용한 상권분석 AI, 마케팅 자동화, 실시간 수요 예측, 카카오T POI 연계 AI 비서 등이 과제로 제시했다. 성과에 따라 카카오T 플랫폼 정식 서비스 적용 기회도 열린다. 카카오뱅크의 경우 3개사를 선발해 모임통장 거래 데이터 기반 매출 최적화 AI, AI 광고·마케팅 통합 솔루션, 농어촌 민박 숙박 수요 예측 등 3개 과제를 운영하는데 카카오뱅크 앱 정식 서비스 입점 기회를 사업화 지원으로 연결한다. 토스는 1개사를 선정해 사업자 계좌·POS 매출 데이터 기반 AI 금융 어드바이저 플랫폼을 개발한다. 선정 기업에는 토스 앱 내 실 서비스 도입 기회가 주어진다.
이 가운데 카카오모빌리티의 카카오T POI 검색 연계 AI 비서 구축 과제는 장소·이동 데이터와 AI를 결합해 소상공인 매장 방문 유입을 직접 늘리는 솔루션을 지향한다. 사용자 이동 맥락 기반 맞춤형 정보 추천과 카카오T 검색·POI 영역 연계가 핵심인 만큼, 위치 기반 AI 서비스 개발 경험을 보유한 스타트업에 유리한 과제로 꼽힌다. 카카오뱅크 과제 중에서는 농어촌 민박 AI 여행 서비스가 눈길을 끈다. 결제 데이터 기반 수요 예측부터 날짜별 최적 가격 자동 추천, 앱 내 타깃 마케팅까지 연결되는 구조여서 숙박 플랫폼 사업화 모델로의 확장 가능성이 열려 있다. 토스 과제에서는 스타트업이 자체 보유한 LLM 엔진으로 구동 체계를 구현할 것을 명시한 것이 눈에 띈다. 외부 API 의존도가 낮은 자체 모델 역량이 사실상 필수 요건으로 작용한다는 점이 특징이다.
6월 8일까지 접수, 온라인으로만 신청해야
‘모두의 챌린지 - 플랫폼 분야’의 접수 기간은 2026년 5월 19일부터 6월 8일 15시 정각까지다. K-Startup 홈페이지를 통한 온라인 신청만 가능하다. 사전 실명인증과 기업인증이 필수이며, 반드시 창업기업 대표자 본인이 직접 신청해야 한다. 수요기업 관계없이 기업당 1개 과제만 선택 가능하다.
선발 과정은 요건 검토, 서류 평가, 발표 평가, 최종 선정 등 4단계로 진행된다. 서류 평가에서는 문제 정의 명확성, 데이터 활용 전략, AI 기술 적용 타당성, 기술 구현 가능성 등을 심사한다. 발표 평가에서는 소상공인 현장 적용성과 사업화 추진 가능성 등을 중점적으로 평가할 예정이다. SBA는 평가를 거쳐 7월 첫째 주에 결과를 발표할 예정이다.
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