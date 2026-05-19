유아이패스 “업무 자동화용 에이전틱 AI, 이제는 ‘진짜 쓸모’ 따질 때”

요즘 기업들 사이에서 스스로 판단하고 행동하는 ‘에이전틱 AI(Agentic AI)’ 도입 열풍이 거세다. 사람이 정해준 단순 반복 작업만 대신하는 기존 RPA(로봇 프로세스 자동화)나, 단순히 질문에 답변만 내놓는 기존 AI 솔루션의 한계를 넘어, AI가 마치 똑똑한 비서처럼 알아서 업무를 처리해 주는 시대가 열린 것이다.
하지만 무작정 유행을 따르기엔 상황이 녹록지 않다. 막대한 돈을 투자해 AI를 도입하고도 막상 현장에서는 기대만큼의 효과(ROI, 투자자본수익률)를 거두지 못하고 있다는 불만이 곳곳에서 터져 나온다. 이제는 무작정 도입만 하는 시기를 넘어, 어떤 AI 솔루션이 진짜 도움이 되는지를 냉정하게 따져봐야 할 시점이다.
이런 가운데 업무 자동화 플랫폼 시장의 글로벌 강자인 유아이패스(UiPath)가 5월 19일, 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 기자간담회를 개최했다. 유아이패스는 자사의 연례행사인 ‘유아이패스 퓨전 서울(UiPath FUSION Seoul)’을 맞아, AI 자동화를 고민하는 한국 기업들에게 현실적인 생존 해법을 제시했다.
“기존 AI 플랫폼은 한계… 실제 업무를 연결하는 ‘지휘자’ 필요해”
행사의 첫 발표자로 나선 형원준 유아이패스코리아 지사장은 기존 AI 플랫폼들이 가진 한계를 꼬집었다. 형 지사장은 “많은 기업이 프롬프트(명령어)만 입력하면 알아서 계획을 짜주는 ‘에이전트 빌더’에만 집중하고 있는데, 이는 빙산의 일각”이라며 “짜인 계획을 실제 현업 시스템에 오차 없이 적용하고 실행해 내는 ‘오케스트레이션(조율)’ 능력이 훨씬 중요하다”고 강조했다.
‘오케스트레이션(Orchestration)’이란 여러 대의 악기가 모여 하나의 교향곡을 완성하는 오케스트라의 지휘자 같은 역할을 의미한다. 기업 내에 흩어져 있는 수많은 AI 에이전트와 소프트웨어 로봇, 그리고 사람 직원의 업무를 유기적으로 연결하고 중앙에서 통제하는 기술을 말한다.
형 지사장은 유아이패스가 과거 자동화 산업 초창기부터 현장에서 뼈대가 굵은 기업임을 강조했다. 그는 “오픈AI의 챗GPT, 구글 제미나이 등 글로벌 대형 AI는 물론 국내 유력 AI 모델들까지 모두 품는 ‘중립국 전략’을 펴고 있다”며, “최신 AI 기술을 회사 내의 오래된 결재 시스템이나 사내망과 완벽하게 연결할 수 있어야 진짜 혁신”이라고 설명했다.
‘허당 AI’ 실패 막아줄 똑똑한 무기, ‘마에스트로 케이스 매니지먼트’
이어서 단상에 오른 야니스 브루스타스(Yiannis Broustas) 유아이패스 제품 마케팅 부사장은 “조사에 따르면 AI 프로젝트 중 기대한 성과를 거둔 비율은 28%에 불과하다”며 뼈아픈 현실을 짚었다.
유아이패스는 이 간극을 메우기 위해 AI와 사람이 협업하는 ‘마에스트로 케이스 매니지먼트(Maestro Case Management)’ 기능을 시연했다. 예외 상황이 많은 ‘보험 청구’ 업무를 예로 들면, ▲1단계로 AI가 복잡한 청구 서류를 읽어내 접수하고, ▲2단계에서 또 다른 AI가 사기 위험성을 평가하며, ▲마지막 3단계에서 정산 및 통지를 진행한다. 이 과정에서 판단이 모호하거나 결정적인 순간에는 반드시 사람(전문가)이 개입해 최종 승인을 하도록 설계했다. AI의 실수를 사람이 통제하며 유연하게 업무를 끌고 가는 것이다.
여기에 개발자들이 복잡한 환경 설정 없이 기존에 쓰던 작업 창에서 곧바로 AI 자동화 프로그램을 짤 수 있는 ‘코딩 에이전트(UiPath for Coding Agents)’ 기능도 소개하며 실무자들의 편의성을 높였다고 덧붙였다.
한국 시장 특화 선언… 공공·금융권 ‘망분리 장벽’ 허문다
이날 행사의 가장 큰 화두는 보안 규제가 깐깐한 한국 시장을 콕 집어 겨냥한 두 가지 맞춤형 발표였다.
첫째는 마이크로소프트 애저(Azure) 클라우드 기반의 ‘유아이패스 오토메이션 클라우드 포 코리아(UiPath Automation Cloud for Korea)’ 출시다. 쉽게 말해 국내에 서버를 두고 데이터를 안전하게 보관함으로써, 정보 유출을 꺼리는 국내 규제를 충족하면서도 AI 자동화 시스템을 빠르게 도입할 수 있게 한 것이다.
둘째는 외부 인터넷망과 철저히 차단된 폐쇄망 환경을 위한 ‘유아이패스 오토메이션 스위트(UiPath Automation Suite)’의 온프레미스 에이전틱 AI 배포 지원이다. 상당수의 한국 기업이 보안 문제로 클라우드 대신 사내 서버 방식을 고집한다는 점을 노렸다. 이제 금융기관이나 공공기관도 민감한 데이터가 외부로 나갈 걱정 없이, 자체 인프라 안에서 안전하게 높은 수준의 AI 자동화 기능을 입맛대로 골라 쓸 수 있게 됐다.
AI 통제부터 관리까지… 날카로운 질문 쏟아져
이어진 질의응답(Q&A) 세션에서는 자동화 AI의 부작용과 시장 경쟁력을 우려하는 취재진의 질문이 이어졌다.
Q. AI가 자율적으로 판단하다가 치명적인 오류나 권한 남용을 저지르면 어떻게 통제하나?
A. “AI에 대한 거버넌스(관리 체계)와 신뢰가 무엇보다 중요하다. 아직 AI가 완벽하지 않기 때문에, 안전장치 없이 거액의 자금을 처리하도록 내버려 둘 수는 없다. 앞서 시연했듯 중요한 결정의 순간에는 사람과 협업하도록 시스템을 설계해 리스크를 철저히 통제한다.”
Q. 빅테크 기업들의 자체 AI 도구가 점점 발전하고 있는데, 유아이패스 같은 연결(오케스트레이션) 솔루션의 입지가 좁아지는 것 아닌가?
A. “기술이 빠르게 발전할수록 기업의 업무 프로세스는 역설적으로 더 복잡해진다. 이 복잡한 도구들을 현장에서 하나로 묶어줄 지휘자(오케스트레이션)의 역할은 오히려 더 중요해질 것이다. 우리는 사람과 AI를 조율해 온 오랜 역사가 있어 경쟁력이 확실하다.”
Q. 시중에 다양한 AI 모델과 요금제가 쏟아지는 상황에서, 이를 묶어내는 유아이패스만의 개발 지원 전략은 무엇인가?
A. “개발자들이 새로운 기술을 따로 배울 필요 없이, 평소 쓰던 작업 환경에서 챗GPT나 클로드 같은 외부 AI를 자연스럽게 가져다 쓸 수 있도록 완벽히 지원할 것이다. 코드를 짜고, 현장에 배치하고, 이를 지휘하는 모든 과정을 하나로 합쳐 기업들의 투자 대비 효율(ROI)을 획기적으로 끌어올리겠다.”
비즈니스 자동화 시대, 최적의 생존 전략은
AI를 통한 비즈니스 업무 자동화는 이제 피할 수 없는 거대한 흐름이다. 하지만 수많은 AI 솔루션 중 어떤 것을 선택해야 할지, 깐깐한 국내 보안 규제는 어떻게 뚫어야 할지 기업들의 고민은 여전히 깊다.
결국 핵심은 아무렇게나 AI를 도입하기만 하면 반드시 효과를 볼 수 있을 것이라는 환상에서 벗어나, 현장 업무에 부딪혀 ‘진짜 쓸모와 성과’를 증명하는 것이다. 이러한 관점에서 이날 유아이패스가 제시한 한국형 맞춤형 클라우드와 폐쇄망 전용 AI 솔루션이 규제에 묶여 고민하던 국내 기업들에게 새로운 돌파구가 될 수 있을지 지켜볼 대목이다.
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