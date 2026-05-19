[스타트업 브랜딩 가이드] 리브랜딩이 필요한 순간은 언제인가

브랜딩은 대기업만의 전유물이 아닙니다. 스타트업과 소규모 조직일수록 브랜딩이 절실합니다. 기업 이미지를 정립하고 고객 접점을 늘려 실질적인 성과 향상에 기여하기 때문입니다. 하지만 대다수 창업자는 제한된 자원을 이유로 브랜딩을 뒷전으로 미룹니다. 이에 IT동아는 장종화 타이디비(Tidy-B) 대표와 함께 스타트업이 실무에 바로 적용할 수 있는 브랜딩 노하우를 공유합니다. 스타트업 브랜딩 가이드를 통해 효과적인 브랜딩을 구축하길 기대합니다.
스타트업을 운영하다 보면 문득 리브랜딩이 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있다. 매출이 정체될 때, 경쟁사가 눈에 띄는 리브랜딩을 선보일 때, 혹은 로고와 톤이 왠지 오래돼 보일 때 이런 생각은 더 강해진다. 하지만 막상 리브랜딩하려니 막막하다. 무엇을 바꿔야 하는지, 어디까지 바꿔야 하는지, 지금이 정말 적절한 시점인지 판단하기 어렵기 때문이다. 리브랜딩하는 이유가 명확하지 않으면 충분한 효과를 얻지 못한다. 이번 시간에는 리브랜딩이 필요한 시점은 언제인지, 그 신호를 어떻게 읽어야 하는지, 어디까지 바꿔야 하는지 판단하는 기준을 정리해 본다.
브랜드가 사업을 따라가지 못할 때, 신호가 먼저 온다
많은 창업자가 리브랜딩을 이미지 쇄신이나 분위기 전환으로 이해한다. 매출이 떨어지거나, 경쟁사가 먼저 바꾸거나, 단순히 브랜드가 지겨워졌을 때 리브랜딩을 떠올린다. 하지만 이런 이유만으로 시작한 리브랜딩은 기대한 효과를 충분히 내지 못하는 경우가 많다.
기업 브랜드 연구에서는 브랜드를 단순한 로고나 이름이 아니라, 전략적 비전과 조직 문화, 외부 이미지가 함께 맞물려 작동하는 체계로 본다. 코펜하겐 비즈니스 스쿨(Copenhagen Business School)의 메리 조 해치(Mary Jo Hatch)와 마욘 슐츠(Majken Schultz)는 기업 브랜드를 설명하면서 비전, 문화, 이미지 사이의 정렬이 중요하다고 설명한다. 내부에서 생각하는 기업의 방향과 실제 조직이 움직이는 방식, 그리고 시장이 받아들이는 인식이 어긋나기 시작하면 브랜드도 흔들릴 수 있다는 뜻이다. 이때가 브랜드 재정렬 또는 리브랜딩을 검토할 시점일 수 있다.
쉽게 말해 ‘보기 싫어서 바꾼다’보다 ‘지금의 브랜드가 현재 사업 현실을 제대로 설명하지 못한다’가 더 정확한 시점이다. 이 어긋남은 거창한 숫자보다 일상에서 먼저 나타난다.
첫 번째 신호는 소개할 때마다 부연 설명이 붙는 상황이다. 미팅할 때마다 같은 오해를 풀어야 하고, 한 줄 소개가 통하지 않아 늘 ‘저희가 원래는’이라는 말을 자주 한다면 브랜드 구조가 흐려졌다는 뜻이다. 소비자는 브랜드를 특정 카테고리나 가치와 연결해 기억하는 경향이 있다. 그런데 그 연결점이 사람마다 다르면 기억의 효율은 떨어지고, 오해 가능성은 커질 수 있다.
두 번째 신호는 채널마다 다른 기업처럼 보이는 경우다. 홈페이지는 혁신을 말하고, 소셜미디어(SNS)는 친근함만 강조하고, 채용 페이지는 조직 문화만 내세우고, 제안서는 기능 설명으로 가득 차 있다면 고객은 기업을 이해하는 데 불필요한 에너지를 쓰게 된다. 지난 2020년 유럽경영저널(European Management Journal)에 실린 크로아티아 패스트푸드 브랜드 연구에 따르면 마케팅 커뮤니케이션의 일관성이 브랜드 신뢰와 충성도에 긍정적 영향을 미친다. 물론 특정 업종과 표본을 바탕으로 한 연구인 만큼 모든 산업에 그대로 적용할 수는 없지만, 채널 간 메시지 정렬이 브랜드 신뢰와 무관하지 않다는 것은 분명하다.
세 번째 신호는 이름이 현재 사업보다 좁아진 경우다. ‘배달 서비스인 줄 알았어요’ ‘중고거래 플랫폼 아닌가요?’처럼 브랜드명이 특정 기능이나 카테고리에 묶여 확장된 사업을 충분히 담지 못할 때가 있다. 브랜드명이 과거의 사업을 설명하고 현재 사업을 가린다면 리브랜딩은 선택이 아니라 정리의 문제가 된다.
네 번째 신호는 내부 팀이 같은 말을 하지 못하는 상황이다. 대표, 마케팅, 세일즈, 고객 응대 팀이 기업을 서로 다르게 소개한다면 고객에게 전달하는 메시지가 흔들릴 수밖에 없다. 외부 커뮤니케이션이 정리되지 않은 기업은 대개 내부 언어부터 정리되지 않은 경우가 많다. 새로운 브랜드 약속은 내부에서 먼저 합의되지 않으면 겉모습만 바뀌고 실제 경험은 그대로 남는다.
다섯 번째 신호는 고객이 브랜드를 자꾸 다르게 이해하는 경우다. 웹사이트 첫 화면, 제안서, 채용 공고를 봤을 때 듣는 사람마다 회사를 다르게 이해한다면 시장이 틀린 것이 아니라 브랜드 구조가 흐린 것일 수 있다.
이름이 사업을 가리기 시작하면 정리가 필요하다
국내외 사례를 보면 사업 확장 이후 브랜드 구조를 다시 정렬한 경우가 적지 않다. 리브랜딩은 새롭게 보이기 위한 이벤트라기보다, 이미 달라진 사업 현실을 더 정확하게 설명하기 위한 정리 작업에 가깝다.
가장 익숙한 국내 사례 중 하나는 당근이다. 당근은 지난 2023년 여름 공식 리브랜딩을 통해 서비스명을 ‘당근마켓’에서 ‘당근’으로 바꿨다. 회사는 공식 블로그에서 이를 ‘당근다움’을 더 선명히 드러내기 위한 변화라고 설명했다. 서비스 범위를 중고거래에서 지역 생활 커뮤니티 전반으로 확장한 만큼 그 방향성을 폭넓게 담을 필요가 있었던 것이다. 이미 쌓아온 친근한 이미지는 유지하면서 확장된 정체성을 더 정확하게 설명하도록 리브랜딩한 사례로 볼 수 있다.
컬리도 비슷하다. 컬리는 2022년 ‘마켓컬리’에서 ‘컬리’로 서비스명을 바꿨다. 당시 회사는 뷰티 컬리 공식 오픈과 함께 식품을 넘어 라이프스타일 전반의 쇼핑 경험을 제공하기 위한 변화라고 설명했다. 기존 이름이 새로운 사업 범위를 충분히 담지 못하기 때문에 더 넓은 그릇이 필요해진 것이다.
해외에도 비슷한 사례가 있다. 영국 핀테크 기업 ‘트랜스퍼와이즈(TransferWise)’는 지난 2021년 ‘와이즈(Wise)’로 이름을 바꿨다. 국제 송금 서비스에서 다중 통화 생활과 국제 금융 활동 전반을 지원하는 서비스로 확장했기 때문에 그에 맞춰 브랜드명을 바꾼 것이다. 미국의 ‘젠페이롤(ZenPayroll)’은 지난 2015년 ‘구스토(Gusto)’로 이름을 바꾸며 급여 서비스에서 건강보험과 산재보상 관련 서비스까지 영역을 넓혔다. 이들 브랜드의 공통점은 하나다. 사업이 먼저 달라졌고, 그 변화를 더 정확하게 설명하기 위해 리브랜딩을 진행했다. 리브랜딩의 핵심은 ‘전부 바꾸기’가 아니라 ‘지금의 어긋난 부분을 바로잡기’에 있다.
리브랜딩 전에 물어야 할 것
브랜드명이 지금의 사업을 여전히 잘 설명하고, 고객이 회사를 빠르게 이해하고, 채널 간 메시지 차이가 크지 않다면 지금 당장 리브랜딩이 필요하지 않을 수 있다. 이 단계의 문제는 대개 콘텐츠 운영, 세일즈 메시지, 고객 접점 정렬로 풀 수 있다.
반면 사업 본질이 달라지지 않았지만 표현 체계가 낡았거나, 채널마다 메시지가 다르거나, 시각 요소가 현재 비전을 충분히 담지 못하는 경우가 있다. 그때는 이름을 유지한 채 메시지와 슬로건, 시각 언어를 정리하는 수준의 부분 수정이 적절할 수 있다. 토스는 지난 2022년 새 로고를 공개하며 기존의 파란색 자산을 유지하면서도 더 넓은 비전을 담았다. 이름은 그대로 두고 시각 언어를 조정한 사례다.
이름이 과거 사업에 묶여 있고, 고객, 투자자, 채용 후보자가 반복적으로 오해하며, 앞으로의 확장을 현재 브랜드가 담아내기 어려운 경우라면 상위 브랜드 자체를 다시 설계해야 할 수 있다. 컬리, 와이즈, 구스토처럼 이름까지 바꾼 사례가 여기에 가깝다. 작은 조직일수록 반드시 바꿔야 하는 범위를 먼저 좁혀야 한다. 그래야 비용과 리스크를 함께 줄일 수 있다.
리브랜딩을 망치는 3가지 오해
리브랜딩에 앞서 먼저 걷어내야 할 오해도 있다. 첫 번째는 매출이 안 나오면 리브랜딩이 필요하다는 생각이다. 하지만 매출 부진은 제품 완성도, 타이밍, 유통, 가격, 세일즈 실행의 문제일 수 있다. 리브랜딩은 이해와 기억, 신뢰, 확장의 문제를 다루는 도구이지, 제품 문제를 덮는 만능 해결책은 아니다. 앞서 살펴본 컬리, 와이즈, 구스토 사례도 사업 변화가 먼저 있었고, 브랜드는 그 변화를 따라가며 재정비했다.
두 번째는 로고만 바꾸면 인식이 바뀐다는 믿음이다. 브랜드는 비전, 조직 문화, 외부 이미지의 상호작용 위에 쌓인다. 내부 언어와 서비스 경험은 그대로인데 로고만 바꾸면, 외부 인식은 다시 예전의 프레임으로 돌아가기 쉽다. 그래서 시각 요소를 손볼 때도 지금의 사업 현실과 고객 경험이 함께 정렬돼 있는지를 먼저 점검해야 한다.
세 번째는 리브랜딩이 새출발이라는 인식이다. 리브랜딩은 과거를 부정하는 이벤트가 아니다. 지금의 사업과 시장 인식 사이에 벌어진 간격을 줄이는 작업에 가깝다. 이미 쌓인 브랜드 자산은 최대한 살리고, 더 이상 사업을 설명하지 못하는 부분만 고치는 것이 원칙이다. 변화의 폭이 클수록 기존 인식과의 연결고리를 함께 설명하는 작업이 중요하다.
핵심 포인트 1. 리브랜딩이 필요한 순간은 브랜드가 더 이상 현재의 사업 현실을 담지 못할 때다. 디자인이 질려서가 아니라, 비전, 조직, 외부 인식 사이의 간격이 커질 때가 진짜 출발점이다. 2. 대표적인 신호는 다섯 가지다. 소개할 때마다 부연 설명이 붙고, 채널마다 다른 기업처럼 보이고, 이름이 사업보다 좁고, 내부 팀이 같은 말을 하지 못하고, 고객이 브랜드를 다르게 이해한다면 점검이 필요한 시점일 수 있다. 3. 리브랜딩의 첫 질문은 ‘무엇을 바꿀까’가 아니라 ‘어디까지 바꿔야 하나’다. 유지, 부분 수정, 전면 재설계 가운데 어느 단계인지부터 판단해야 한다. 4. 결국 리브랜딩은 새출발이 아니라 번역 작업에 가깝다. 이미 달라진 사업 현실을 브랜드가 더 정확하게 설명하도록 다시 정렬하는 일이다.
오늘의 브랜딩 미션: 리브랜딩 필요 여부 자가 점검
목표: 지금의 브랜드가 현재 사업 현실과 얼마나 어긋나 있는지 확인하고, 유지·부분 수정·전면 재설계 가운데 어떤 단계에 있는지 판단한다.
소요 시간: 30분
실행 스텝 (5단계) 1. 현재 브랜드명과 슬로건을 적고, 그 표현이 자동으로 떠올리게 하는 카테고리와 이미지를 3개 적는다. 2. 최근 6개월 안에 고객, 팀원, 투자자에게 들은 ‘이 회사가 정확히 뭐 하는 곳인가’라는 질문이나 오해를 2가지 정리한다. 3. 홈페이지 첫 문장, SNS 프로필, 제안서 첫 줄을 나란히 놓고 서로 충돌하는 단어나 표현에 밑줄을 긋는다. 4. 앞으로 1년 안에 추가할 상품, 서비스, 고객군을 적고 현재 브랜드명이 그 확장을 담을 수 있는지 O/X로 표시한다. 5. 2번과 3번에서 문제가 1개 이하면 ‘유지’, 2~3개면 ‘부분 수정 검토’, 4개 이상이거나 4번이 X라면 ‘전면 재설계 검토’를 시작한다.
글 / 장종화 타이디비 대표 15년 경력의 브랜딩, 디자인, 마케팅 전문가. 삼성전자와 LG전자, 아디다스 등 100여 개 기업에 크리에이티브를 제공했다. 지난 2021년 타이디비(Tidy-B)를 창업하고, 스타트업 및 중소기업을 위한 AI 브랜딩 자동화 솔루션 ‘요비(Yo-B)’를 운영 중이다.
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